De vestido colado brilhante, Preta Gil surge poderosa e arranca elogios: ''Muito deusa''

Cantora Preta Gil escolheu look justinho para evento com famosos e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 14h05

A cantora Preta Gil (47) caprichou na produção para o aniversário de Carol Sampaio.

Assim como Paolla Oliveira (39) e Larissa Manoela (21), a artista também marcou presença no evento nesta quinta-feira, 17, no Rio de Janeiro, com muito estilo.

Usando um vestido de mangas justo e com brilhos, Preta Gil surgiu deslumbrante para prestigiar a amiga e promoter conhecida.

"Me arrumei pra ela ontem @sampaio_carol que saudade que tava de você! Te amo", disse ela na legenda das fotos em que mostrou sua produção para o momento.

Nos comentários da publicação, os internautas logo a encheram de elogios. "Muito deusa", exclamaram ao vê-la. "Aff essa sabe ser linda", disse um fã.

Ainda recentemente, Preta Gil roubou a cena na rede social ao ostentar suas curvas em vários ângulos ao curti um dia de sol na piscina.

Veja o look de Preta Gil para o aniversário de Carol Sampaio: