De vestidinho, Ticiane Pinheiro passa dos limites da beleza e dá show de elegância: ''Deusa''

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) nunca decepciona quando o assunto é estilo e elegância! A ex-modelo chamou a atenção das brasileiras ao compartilhar uma sequência de registros em suas redes sociais mostrando o visual escolhido para comandar o Hoje em Dia, desta quinta-feira, 06.

Entrando em clima de verão, a loira optou por um vestidinho vermelho ibiza de uma grife carioca, avaliado em R$ 1.397,00, com detalhes delicados de recorte e um pequeno laço no pescoço.

Não deixando a beleza, ela completou a produção com uma maquiagem glow com detalhes em rosa claro nada básico, um penteado mais comportado e um sandália de salto alto com tons mais claros: “Já ao vivo no Hoje em Dia”, escreveu a esposa do apresentador César Tralli (51).

Suas admiradoras, é claro, não pouparam declarações nos comentários da publicação. ''Cada dia mais linda!'', afirmou uma internauta. "Maravilhosa", disse outra. "Eu amo seu estilo", destacou uma terceira.

Ainda recentemente, Ticiane Pinheiro deu um show de beleza e sensualidade ao aparecer de lingerie em um ensaio fotográfico.

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Tempos atrás, a apresentadora Ticiane Pinheiro participou do podcast PODDELAS, onde acabou fazendo algumas revelações sobre sua vida pessoal. Durante a conversa, ela relembrou um término decisório que teve com César Tralli e até comentou se deseja ter mais filhos por meio de inseminação artificial.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber sentir falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

