De top, Ticiane Pinheiro surpreende com look decotadíssimo: ''Bem gata''

Apresentadora Ticiane Pinheiro surpreendeu ao montar look com top decotado

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 11h20

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) caprichou em mais um look do dia e impressionou nesta sexta-feira, 22, ao aparecer com uma peça decotada.

Usando um top por baixo do blazer, tudo do mesmo conjunto e da mesma cor, a esposa de César Tralli (51) posou deslumbrante exibindo um decote perfeito com elegância.

"Bom dia", desejou Ticiane Pinheiro ao surgir plena nos corredores da Record TV durante as gravações do Hoje Em Dia.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a apresentadora de muitos elogios. "Bem gata", admiraram. "Muito linda", falaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro celebra aniversário de Manuella com grande festa

Nas últimas semanas, Ticiane Pinheiro e César Tralli comemoram os três anos da filha Manuella. Com um festão temático, o casal recebeu amigos e familiares em um buffet de São Paulo.

Na rede social, a apresentadora impressionou ao mostrar que a herdeira teve vários looks para o seu aniversário.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!