De saída de praia, Patrícia Poeta surge toda estilosa em balanço

Apresentadora Patrícia Poeta compartilhou foto curtindo balanço e chamou a atenção com look estiloso

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 13h53

A apresentadora Patrícia Poeta (45) encantou com mais um look de praia!

Nesta quarta-feira, 09, a jornalista global publicou uma foto em um balanço e esbanjou beleza ao aparecer com uma roupa colorida.

Usando a saída de praia longa, Patrícia Poeta posou deslumbrante e cheia de elegância. "Bom dia…complete a frase, se puder e quiser, claro…(hoje eu tô poética)", brincou.

E compartilhou um poeminha. "E no balanço da vida, o que sempre fica é..” Ótima quarta pra nós!", desejou ela.



Nos comentários, nao faltaram elogios para a apresentadora. "Lindona", admiraram os fãs. "Cada dia que passa sua beleza só aumenta", notaram outros.

Ainda nesta terça-feira, 08, no Dia Internacional das Mulheres, Patrícia Poeta surpreendeu ao aparecer com um look luxuoso em um banheiro.

Veja a foto de Patrícia Poeta no balanço: