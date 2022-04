De look de ficar em casa, Thais Fersoza deixa barriguinha à mostra e impressiona

Thais Fersoza esbanjou beleza natural ao fazer fotos com roupa de ficar em casa e encantou

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 14h46

Mais um look de Thais Fersoza (37) chamou a atençao dos seguidores.

Diferente das roupas arrumadas para o The Voice+, a atriz apareceu nesta sexta-feira, 01, com um look de ficar em casa e impressionou.

Esbanjando beleza natural, Thais Fersoza exibiu sua silhueta sequinha ao fazer várias poses. "Tudo que não vibra na minha sintonia, sai naturalmente da minha vida! Feliz Abril!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores admiraram a esposa de Michel Teló (41). "Belíssima", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda recentemente, Thais Fersoza impressionou ao recordar uma foto de quando era loira. A famosa já também teve cabelo laranja para uma personagem.

Confira os cliques de Thais Fersoza em casa: