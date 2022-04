De cropped, Patrícia Poeta rouba a cena na Disney: ''Maravilhosa''

Apresentadora Patrícia Poeta compartilhou novas fotos de sua viagem pela Disney e chamou a atenção com look estiloso

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 13h19

Mais um look de Patrícia Poeta (45) chamou a atenção na rede social!

Nesta quarta-feira, 06, a apresentadora global compartilhou mais fotos da viagem que fez para a Disney para o É de Casa e se destacou com a roupa escolhida para o momento.

Toda moderna e descolada, Patrícia Poeta surgiu estilosa ao combinar um cropped branco com uma calça jeans de cintura alta.

"Um breve “stop” na sua timeline pra lembrar que nesse sábado tem mais um episódio da nossa viagem- com muita diversão e adrenalina. Te espero no É de Casa, tá?!", avisou ela que precisou se ausentar no último programa devido a um problema de saúde.

Nos comentários, os seguidores admiraram a jornalista. "Maravilhosa", elogiaram. "Amei essas fotos", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta encantou ao surgir com um look laranja e amarelo curtindo o parque nos EUA.

Veja o look de Patrícia Poeta na Disney: