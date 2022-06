De botas brancas e look preto pesado, Cleo se destaca em festa de aniversário

Cantora Cleo apostou em look bem estiloso para o aniversário de Yasmin Brunet

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 11h19

A cantora Cleo (39) se destacou com mais um de seus looks cheios de atitude em um evento com famosos!

Nesta quarta-feira, 8, a artista marcou presença no aniversário de Yasmin Brunet (34) e escolheu uma roupa nada discreta para o momento.

Combinando as cores do look com o esposo, Leandro D'Lucca, Cleo apareceu com saia e cropped pretos de couro e um casaco da mesma cor. O que chamou a atenção na combinação da famosa foram as botas brancas até o joelho e uma bolsa rosa.

O amado dela parecia estar vestindo a roupa ao contrário dela. Já que apareceu com a peça branca, um casaco de pelos, na parte de cima.

Ainda nessa semana, Cleo roubou a cena em outro evento com famosos ao aparecer com um macacão bem colado cheio de aberturas.

Cleo e o marido marcam presença no aniversário de Yasmin Brunet; veja:



Fotos: Leo Franco / Agnews