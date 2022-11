De barriga e pernas de fora, Deborah Secco arrasa com mais um look desconstruído para Copa: ''Gata''

Atriz Deborah Secco personalizou mais um look arrasador para o 'Tá Na Copa' e arrancou elogios

A atriz Deborah Secco (42) está dando o que falar com seus looks para o Tá na Copa, programa da SportTV. Nesta quinta-feira, 24, a famosa apostou em uma combinação desconstruída e deu um show de estilo com muita beleza.

Usando uma camisa azul adaptada para um modelo cropped e uma saia curtinha com fenda, a artista arrematou a combinação com sapatos arrasadores, de bico com amarração. Além disso, ela colocou um tipo de gravata na camisa.

"Tá na Copa! #look5E hoje comemorando a vitória do Brasil", celebrou Deborah Secco ao fazer poses no cenário com o look nada discreto.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Tô amando os looks", falaram os fãs. "Gatíssima", escreveram outros.

Nos últimos dias, para o Tá Na Copa, Deborah Secco apostou em uma versão do uniforme da SporTV com camisa sem calça e bermuda larga.

Veja o quinto look de Deborah Secco para o Tá Na Copa:

Deborah Secco é alvo de críticas por escolha de look como comentarista da Copa do Mundo

A atriz Deborah Secco fez sua estreia como comentarista da Copa do Mundo 2022 no SporTV no domingo, 20, e deu o que falar nas redes sociais.

Para o momento, a artista apostou em um look estiloso e ousado. Usando uma calça cargo cheia de bolsos de cintura baixa, ela deixou a calcinha à mostra. Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa ainda mostrou que customizou o uniforme usado pelos profissionais esportivos da Globo para ficar mais curtinho, com a barriga de fora.

No entanto, o visual de Deborah dividiu opiniões na web. "Que estreia! Parabéns, Deborah! Foi demais!", comentou o perfil do SporTV. "Genteeee, que gataaaaa", elogiou Sabrina Sato. "Maravilhosa", disse Pabllo Vittar.

Alguns seguidores criticaram a escolha da atriz: "Nossa precisa chamar atenção desse jeito é um programa ou um desfile a roupa pra ocasião muito vulgar", "Acho que tá confundindo futebol com outra coisa", "Uma linda mulher, com uma moda desnecessária", "Eu já não sei mais o que pensar, uma mulher tão linda, mas que precisa chamar atenção por mostrar demais. Você é tão linda, mas acho que não precisa disso. Minha opinião", disseram.

