Com vestido todo aberto, Simaria Mendes quase mostra demais e para tudo: ''Mulher maravilhosa''

Simaria Mendes fez vídeo mostrando look arrasador de festa e arrancou suspiros dos fãs

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 09h14

A cantora Simaria Mendes (39) parou tudo em sua rede social ao mostrar mais detalhes de seu look usado no aniversário da influenciadora Camila Loures(27).

Nesta terça-feira, 08, a coleguinha, da dupla com Simone Mendes (37), compartilhou um vídeo exibindo melhor o vestido escolhido para a comemoração.

Todo aberto, o modelo preto nada básico deixou à mostra as curvas deslumbrantes da sertaneja, que arrematou o look com botas no joelho.

"De ontem...", falou a famosa na legenda do vídeo. Nos comentários, os seguidores a encheram de elogios. "Mulher maravilhosa", admiraram. "Lacre", falaram outros.

Ainda recentemente, Simaria Mendes impressionou ao mostrar seu antes e depois com fotos do passado.

Veja o look de Simaria Mendes: