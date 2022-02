Com vestido aberto nas costas, Mileide Mihaile surge arrasadora e arranca elogios: ''Gata''

Para aniversário da influenciadora Camila Loures, Mileide Mihaile apostou em vestido preto brilhante e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 08h23

A influenciadora Mileide Mihaile (32) impressionou com mais um de seus looks elegantes e com um toque de ousadia.

Para o aniversário da também influenciadora, Camila Loures (27), a ex-peoa apostou em um vestido preto nada básico e chamou a atenção.

Com a peça aberta nas costas e cheia de brilhos, Mileide Mihaile esbanjou beleza com muita elegância e sensualidade.

"Prontinha pra celebrar a nova idade da rainha do engajamento. @camilaloures. E já já mostro ela pra vocês nos stories. Gostaram do look da pretinha abelhinhas?", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, não faltaram elogios para a famosa. "Gata demais", exclamaram os fãs. "Rainha linda", disseram outros.

Ainda recentemente, logo ao sair de A Fazenda, Mileide Mihaile impressionou com os looks escolhidos para os eventos do reality.

Veja o look de Mileide Mihaile: