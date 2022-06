Com o marido, Cleo marca presença no SPFW com look diferentão e ousado

Cantora Cleo foi ao SPFW com o esposo e chamou a atenção com a roupa escolhida para ocasião

03/06/2022

A cantora Cleo (39) marcou presença no São Paulo Fashion Week com o marido nesta quinta-feira, 2, com muito estilo.

Para assistir a um desfile com o amado, Leandro D'Lucca, a famosa não pensou duas vezes em escolher mais um de seus looks ousados e bem diferentes.

Usando peças com aberturas, Cleo surgiu com o decote e pernas em evidência. "De ontem", mostrou ela os cliques do momento.

Nos comentários, os internautas não deixaram de mostrar admiração. "Lindos", elogiaram o casal. "Que corpo, tá lacrando muito", falaram outros sobre a artista.

Ainda nas últimas semanas, Cleo impressionou ao surgir com a silhueta bem sequinha ao apostar em um vestido colado.

Cleo vai ao SPFW com o marido usando look ousado; confira as fotos: