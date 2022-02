Com look casual de quase R$ 20 mil, Isis Valverde surge deslumbrante nos EUA

Em Los Angeles, Isis Valverde apostou em look de grife cheio de estilo e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 08h57

A atriz Isis Valverde (34) está curtindo Los Angeles, nos EUA, em grande estilo!

Prova disso foram as fotos do look grifado que ela compartilhou nesta segunda-feira, 14, em sua rede social.

Usando uma calça legging de $760, um body de $650 e uma bolsa de $2090, tudo da Burberry, a famosa surgiu com um total de R$ 18.410 em peças.

Ao mostrar sua produção para o Super Bowl, a atriz logo recebeu vários elogios dos seguidores. "Que roupa incrível", admiraram os fãs. "Linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Isis Valverde impressionou ao mostrar sua boa forma com elegância durante um treino em uma academia nos EUA.

Veja o look de Isis Valverde: