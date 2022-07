Com look de quase 30 mil reais, Tília faz sua estreia no MTV MIAW 2022

Cantora Tília apostou em look de boneca milionário e esbanjou beleza com luxo no tapete do evento

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 13h32

A cantora Tília fez sua estreia no MTV MIAW Brasil 20022 nesta terça-feira, 26, de forma luxuosa e nada discreta. Para passar pelo pink carpet, a artista não economizou e apostou em um look milionário.

Tília, que já havia sido indicada na edição passada do prêmio, marcou presença no evento com um vestido curtinho da grife Versace, sem alça e estampado que ainda tinha um volume na barra. Estilosa, ela arrematou o look com sapatos da mesma marca e uma luva preta.

“Eu quis usar uma coisa bem clássica e bonequinha, saindo completamente da minha zona de conforto. Tô com um salto bem alto, coisa que eu não costumo usar de jeito nenhum e eu simplesmente amei o resultado”, contou ela.

Em sua rede social, a cantora compartilhou fotos, em que apareceu deslumbrante com um toque de boneca moderna. "Muito gata", admiraram os fãs. "Perfeita demais", disseram outros.

A quinta edição da premiação, no Brasil, conta com mais de 30 categorias no total, dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone MIAW. O evento vai ao ar no dia 28 de julho às 21 horas na MTV Brasil, na Puto TV e até no TikTok.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TÍLIA 🎤💖 (@tiliaoficial)

Bianca Andrade e Gkay dão beijão no MTV MIAW

As influenciadoras digitais, Bianca Andrade (27) e Géssica Kayane (29), mais conhecida como GKay, deram o que falar no palco do MTV MIAW ao protagonizarem uma cena quente no palco. Surpreendendo a todos, as famosas se beijaram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!