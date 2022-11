Com a barriga toda de fora, Deborah Secco rouba a cena em aeroporto com look indiscreto

Atriz Deborah Secco foi flagrada em aeroporto usando mega estiloso e impressionou ao deixar o abdômen todo pelado

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 10h11

A atriz Deborah Secco (42) não passou despercebida ao desembarcar no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 16.

Após fazer sua participação na passarela do São Paulo Fashion Week, a artista voltou para sua casa no território carioca e chamou a atenção com a produção usada o momento.

Com os cabelos e maquiagem feitos para o desfile, Deborah Secco roubou a cena não apenas com a sombra neon, mas também ao aparecer vestindo top, calça jeans de cintura baixa e uma jaqueta prateada.

Exibindo sua barriga sarada toda pelada, a esposa de Hugo Moura (32) deu um show de beleza e boa forma durante sua passagem pelo local.

Todo concentrada no celular, após surgir arrasadora no evento, a atriz impressionou ao ostentar seu corpaço escultural com bastante estilo.

Veja as fotos de Deborah Secco no aeroporto:

Fotos: Vitor Pereira/AGNEWS

Deborah Secco exibe corpaço real em flagra na praia

No último final de semana, Deborah Secco marcou presença nas praias carioca no sábado e no domingo. Em ambas as visitas, a musa impressionou ao exibir suas curvas reais enquanto curtia o dia de sol. Vestindo biquínis bem fininhos, a atriz quase revelou demais ao se refrescar no mar e andar pela areia.

