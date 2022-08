Carolina Ferraz rouba a cena ao tomar café na padaria com look cheio de estilo

Apresentadora Carolina Ferraz elegeu look casual cheio de estilo para café na padaria e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 10h01

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz (54) deu um show de estilo nesta quinta-feira, 18, logo ao iniciar o dia tomando um café da manhã na padaria. Apesar de ser uma atividade simples, a famosa deu um toque especial ao surgir deslumbrante no momento.

Sentada no balcão do local, Carolina Ferraz apareceu plena segurando uma xícara e roubando a cena com seu look do dia. De calça, camiseta e tênis, tudo preto, ela deu um toque especial à combinação ao eleger um casaquinha de estampa animal print.

"A gente acorda e faz o quê? A cidadã aqui fez um pit stop rápido pro meu cafezinho antes de enfrentar o dia", disse a artista ao surgir de óculos escuros espelhados.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza dela. "Musa", elogiaram os internautas. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Ferraz (@carolinaferraz)

Aos 54 anos, Carolina Ferraz impressiona com corpo real

Na rede social, Carolina Ferraz não apenas dá um show de estilo com seus looks autênticos, mas também inspirada várias mulheres ao exibir cliques reais de seu corpo. Aos 54 anos, ela arrancou elogios recentemente ao surgir de biquíni.

Mãe de duas garotas, Valentinha Cohen (27), e a caçula, Isabel Marins (7), a famosa encanta ao exibir registros das herdeiras.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!