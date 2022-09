Angélica surpreende ao surgir caracterizada de sua nova personagem: ''Niara tá on''

Apresentadora Angélica deu spoiler de sua personagem em série da Disney + com Xuxa Meneghel e encantou os fãs

Redação Publicado em 02/09/2022, às 12h53

A apresentadora Angélica (48) deu um spoiler da série que está gravando com Xuxa Meneghel (59) para o Disney +, a Tarã. Nesta sexta-feira, 02, a loira compartilhou fotos caracterizada de sua personagem e encantou.

Usando um vestido longo e botas brancas, a esposa de Luciano Huck (50) surgiu deslumbrante em meio à natureza. "Niara tá on…", falou sobre seu papel na série do streaming.

Nos comentários da publicação, os internautas vibraram com a novidade. "Linda", admiraram os fãs. "Minha atriz favorita", falaram outros.

Após exibir os cliques, Angélica publicou um vídeo para revelar um pouco do que está rolando nas gravações. "Vocês sabem que eu amo compartilhar bastidores com vocês. Mas agora, vou compartilhar os diários de gravações de #Tarã. Série da minha amiga @xuxameneghel! Tá muito lindo e especial! Olhem só esse primeiro vídeo que preparei pra vocês", contou ela.

Confira a sinopse da série Tarã:

"Em “TARÔ, o Planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais e apenas Gaia pode salvá-lo da extinção. Para isso, ela terá que, no momento certo, levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um Portal. Este lugar é atualmente guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai. Para atingir seu objetivo, ela deve se empoderar de sua história com ajuda de sua mãe Ylla (Xuxa Meneghel), sua avó Kirina que lidera este povo e de outras guerreiras, para preparar-se e enfrentar o ambicioso fazendeiro JM, que visa lucrar às custas da natureza. Por sua vez, Ylla, uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro, ao embarcar nesta viagem com sua filha, descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido em sua vida".

