Angélica surpreende ao dispensar peça de baixo em look decotadíssimo

Apresentadora Angélica apostou em roupa vermelha ousada e chamou muita atenção

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 14h27

A apresentadora Angélica (48) impressionou ao surgir com um look arrasador!

Nesta terça-feira, 22, a artista publicou fotos usando uma roupa vermelha e chamou a atenção ao surgir sem a peça de baixo.

Com o decote poderoso, Angélica surgiu deslumbrante esbanjando uma beleza de tirar o fôlego. "Ladies and gentlemen: I am ready!", disse a loira em inglês, "senhoras e senhores: eu estou pronta!".

Não demorou para os internautas encherem a publicação de elogios. "Que isso papai", perguntou Ingrid Guimarães (49). "Uau! Que linda", exclamou Marina Ruy Barbosa (26).

Ainda recentemente, Angélica arrancou mais elogios em sua rede social ao surgir de maiô em fotos feitas por Luciano Huck (50).

Veja o look ousado de Angélica: