Angélica elege vestido coladíssimo para marcar presença na Globo

Apresentadora Angélica esbanjou beleza ao mostrar look para participar do 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 11h25

A apresentadora Angélica (48) se arrumou toda para participar do Encontro nesta quarta-feira, 1, na Globo.

Em sua rede social, a loira compartilhou fotos mostrando sua produção e seu look do dia nada discreto para o momento de celebração no palco. Afinal, o programa está completando 10 anos no ar.

Com um vestido estampado bem colado, Angélica surgiu poderosa e falou sobre estar na emissora carioca de surpresa para Fátima Bernardes (59). "Eba! Iniciando as comemorações dos 10 anos do #EncontroComFátima. Tô amando fazer parte dessa surpresa! Liga aí que tá ao vivo!", avisou os internautas.

Nos comentários, os seguidores admiraram a esposa de Luciano Huck (50). "Linda demais", elogiaram. "Sempre beleza", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Angélica impressionou ao exibir sua boa forma em um look fitness ao fazer um vídeo pela sua mansão no Rio de Janeiro.

Angélica impressiona com look usado no Encontro; veja as fotos: