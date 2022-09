Angélica aposta em vestido de couro justíssimo com bota metalizada e arrasa: ''Maravilhosa''

Apresentadora Angélica surgiu cheia de atitude ao apostar em look de couro colado para evento

Redação Publicado em 05/09/2022, às 07h10

A apresentadora Angélica (48) arrasou no look neste domingo, 04, para curtir um evento à noite no Rio de Janeiro. Com um vestido preto nada básico, a famosa deu um show de estilo e atitude.

Usando a peça colada de mangas e longa, a esposa de Luciano Huck (51) deu um toque especial à combinação ao eleger botas estilo cowboy metalizadas. No espelho de sua mansão, ela fez poses para exibir a produção deslumbrante.

"E foi dia de #Rock bebê", escreveu Angélica na legenda dos cliques. Nos comentários da publicação, não faltaram elogios para a loira. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Lina e estilosa como sempre", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Angélica surpreendeu ao surgir caracterizada como sua personagem em nova série da Disney + que fará com Xuxa Meneghel (59). Na rede social, ela mostrou um spoiler de Niara.

Angélica faz revelações chocantes sobre a vida íntima

Durante sua participação no videocast, Quem Pode, Pod, Angélica falou sobre ter angústia da filha, Eva Huck (9), seguir o caminho artístico assim como o dela.

Além de ter revelado quando perdeu sua virgindade, durante o namoro com o apresentador César Filho (61), a esposa de Luciano Huck acabou contando que Fernanda Paes Leme (39) ficou com um cantor durante o seu casamento com o apresentador há 18 anos atrás.

Ainda na conversa, Angélica contou detalhes de sua saída da Globo e acabou comentando que teve raiva na época. "Meu contrato acabou, fiz o projeto pro Simples Assim, então assim foi acabando, quando foi já tinha saído. Hoje acho que foi bem legal, porque foi indo aos poucos, foi tudo maravilhoso, até pessoas que na época eu tive raiva, porque não aceitaram o projeto, hoje eu agradeço, mando flores, porque foi legal", disse.

