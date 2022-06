Andressa Suita posa toda estilosa no barco de Gusttavo Lima

Modelo Andressa Suita esbanjou beleza com estilo ao fazer fotos no barco do esposo

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 09h11

A modelo Andressa Suita (34) deu um show de beleza e estilo em novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 27, a famosa, casada com Gusttavo Lima (32), compartilhou cliques feitos na escada do barco do cantor e impressionou com tanto luxo.

Posando no ambiente do transporte milionário, Andressa Suita apareceu com um look casual montado com peça de grife.

Usando uma calça rosa pink e um lenço na cabeça, a modelo surgiu arrasadora. "Segundou", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros da famosa. "Maravilhosa", disseram. "Linda e com os pés bonitos", observaram outros.

Ainda recentemente, Andressa Suita encantou ao mostrar os filhos usando looks combinando e de calça jeans.

Andressa Suita esbanja beleza e estilo no barco luxuoso de Gusttavo Lima; veja: