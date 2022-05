Andressa Suita impressiona ao deixar corpaço evidente em micro vestido

Modelo Andressa Suita esbanjou beleza ao aparecer com look noturno nada discreto

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 14h33

A modelo Andressa Suita (34) arrasou com mais um look durante sua viagem a trabalho por Amsterdam, na Holanda.

Neste domingo, 15, a amada de Gusttavo Lima (32) compartilhou fotos usando um vestido rosa todo brilhante e chamou muita atenção ao exibir suas curvas torneados no modelo curtinho.

Cheia de estilo, Andressa Suita combinou a peça nada básica com sandálias pretas com plumas. Fazendo poses em um elevador, ela esbanjou beleza com elegância.

"Meu mood de hoje", mostrou ela o seu humor do dia. Nos comentários da publicação, os internautas ficaram chocados com tanta presença. "Nossa que deusa", exclamaram. "Perfeita", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, logo ao chegar na Holanda, Andressa Suita roubou a cena ao aparecer com um look básico nada barato de mais de R$ 30 mil.

Andressa Suita arrasa com vestido rosa em viagem; veja: