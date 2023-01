Saiba como agir em casos de acidentes com animais de estimação

Aprenda atitudes de primeiros socorros que podem ajudar a salvar a vida do seu pet

Assim como os seres humanos, os animais de estimação também estão sujeitos a sofrer acidentes – seja fora ou dentro de casa. Alguns casos, inclusive, podem colocar em risco a vida do pet. Por isso, com a ajuda de médicos veterinários, elencamos algumas dicas de primeiros socorros. Confira!

Como agir em casos de atropelamentos?

Em casos de atropelamentos, as atitudes de primeiros socorros com cães e gatos são semelhantes com aquelas adotadas com humanos. “Em caso de acidentes, em especial os automobilísticos, os animais não devem ser removidos sem cuidados profissionais e específicos”, explica o Dr. Alexandre Pasternak, médico veterinário e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária.

Ainda segundo ele, caso isso não seja possível, primeiramente, deve-se avaliar a extensão das lesões, se o animal está respirando e se existe sangramento. Depois disso, “deve-se liberar as vias aéreas suavemente e conduzir o pet atropelado sobre uma prancha de madeira o mais breve possível, levando-o para os cuidados médicos necessários”, ensina.

Colocar proteção em janelas evita que os gatos sofram acidentes (Imagem: Shutterstock)

Queda de lugares altos

Para tutores que têm gatos, por medidas de segurança, é ideal que tenham grades ou telas em apartamentos ou em casas com janelas altas. Gatos são muito curiosos e adoram subir em janelas. Caso haja um acidente e o felino caia, deve-se proceder da mesma forma que em um atropelamento.

“As quedas mais baixas (até o 6º andar), podem trazer consequências mais graves aos gatos do que as quedas de andares mais altos”, explica o Dr. Alexandre Pasternak, que acrescenta: “o gato precisa se acertar para cair em pé e diminuir as lesões internas; o que em andares baixos não dá tempo de acontecer”.

De acordo com o veterinário, outra coisa que traz muitos prejuízos aos gatos que caem de janelas de apartamentos é o vento contrário ao prédio, que faz o animal bater diversas vezes na parede. E ainda existem lesões graves nos gatos que tentam se agarrar na parede durante a queda.

Intoxicação e engasgamento

Oferecer alimentos inadequados para os pets pode causar intoxicação ou engasgamento. Caso isso ocorra, a melhor alternativa é procurar socorro imediato. É essencial alertar na chegada ao hospital veterinário o motivo da emergência.

“Infelizmente, nenhuma manobra caseira auxilia nesse momento. Precisamos evitar qualquer novo trauma em esôfago e estômago, assim, não forçar vômito ou ingestão de qualquer alimento é primordial para o sucesso. O que se deve fazer é levar imediatamente em um hospital veterinário”, alerta a veterinária Caroline Mouco Moretti. Ela ressalta que nenhum procedimento deve ser feito sem a instrução de um médico veterinário.

A veterinária Rammana Bello da Silva explica que, em casos de engasgamento, dependendo do tamanho do objeto, pode não dar tempo de esperar chegar a um atendimento emergencial. “É importante que o tutor consiga avaliar, principalmente, a coloração da língua do pet, se está arroxeada ou não e, dessa maneira, retirar o objeto no momento do acontecido ou encaminhar-se imediatamente ao médico veterinário”, ensina.