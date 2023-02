Horóscopo semanal: previsão dos signos de 06 a 12 de fevereiro de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

O Sol em Aquário entra em conjunção com Saturno e faz aspecto tenso com Urano. Isso indica uma certa dificuldade para ir atrás da própria liberdade e desafios que poderão levar a ações impulsivas. Entretanto, com paciência e equilíbrio, esses movimentos poderão ajudar a quebrar padrões negativos de forma madura e consciente.

Mercúrio em Capricórnio entra em conjunção com Plutão, apontando um período de maior magnetismo mental. Essa sensação poderá ser bem aproveitada para atrair o que deseja. Todavia, ela também poderá desequilibrar a mente, trazendo confusões e energias tensas.

Vênus em Peixes faz conjunção com Netuno, quadratura com Marte e, no meio da semana, realiza uma oposição à Lua. Esses movimentos mostram uma forte inclinação a paixonites e ilusões que, no final das contas, poderão levar a grandes frustrações. Portanto, será preciso ter muito cuidado ao se conectar com algo ou alguém.

Momento ideal para o autoconhecimento e realização de sonhos

Marte em Gêmeos entra em quadratura com Vênus e faz aspecto positivo com Júpiter, o que reforça ainda mais a vontade de ir em busca dos sonhos e propósitos. No entanto, também haverá a tendência a agir de forma precipitada.

A fim de que haja harmonia e equilíbrio nesta semana, o autoconhecimento, as práticas espirituais, o desenvolvimento pessoal e a conexão com a arte se farão necessários. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Procure cuidar bem das suas emoções nesta semana. Afinal, sua sensibilidade poderá te levar a grandes frustrações, prejudicando, desse modo, a sua saúde. O mais indicado é se recolher e cuidar da sua energia. Além disso, será preciso entrar em contato com o seu interior para compreender os sentimentos contraditórios que poderão surgir.

Você tenderá a buscar no outro uma espécie de salvação. Contudo, lembre-se que você é a única pessoa que pode salvar a si. Nestes dias, você se envolverá mais com os amigos. Será um bom momento para participar de grupos terapêuticos e de estudos, bem como para desenvolver a sua intuição.

Touro

Nesta semana, sua carreira irá passar por um período movimentado. Você terá a oportunidade de expor as suas ideias, de se comunicar com diferentes pessoas e grupos, de aprender com mais facilidade e de flexibilizar as suas opiniões. Haverá também um magnetismo maior para que consiga atrair bons contatos e bons negócios.

Porém, apesar das boas energias, atente-se a uma certa inclinação a manipular ou ser manipulado(a). Ainda nesta fase, as emoções poderão ficar mais intensas, possibilitando abalos emocionais e alterações de humor. Por fim, tenha cuidado com a tendência a cobranças e críticas excessivas, sejam elas voltadas aos outros ou a si.

Gêmeos

Nesta semana, você poderá sentir um certo cansaço e uma vontade de desacelerar, especialmente no que diz respeito à carreira. Esse movimento será importante para que haja mais foco na realização dos seus sonhos e desejos. Entretanto, haverá a possibilidade de que essas energias lhe façam ter atitudes baseadas em seus medos. Tenha cuidado e use a criatividade para lidar com os desafios que surgirem.

Procure também ter cautela com algumas parcerias no setor profissional. Afinal, poderá se enganar com alguém ou com algo que parecia muito promissor. Será um bom momento para se dedicar ao autoconhecimento e à espiritualidade.

Câncer

Nesta semana, você enfrentará momentos desafiadores. A tendência é que se cobre demais e que se depare com uma sensação de desânimo. Ao mesmo tempo, haverá uma grande necessidade em transformar tudo aquilo que lhe gera tensão e irritação. Será preciso gerenciar bem as suas emoções. Para te auxiliar nesse processo, busque ajuda terapêutica.

Outro desafio será a forte tendência a se envolver com alguém por pura empolgação, carência ou, até mesmo, para fugir de algum desconforto. Tome cuidado com esse tipo de envolvimento, pois ele poderá te levar a enganos e ao desequilíbrio emocional. Para amenizar a tensão, procure cuidar bem da sua energia e das suas emoções.

Leão

Nesta semana, alguns desafios na vida afetiva poderão abalar as suas emoções. Poderão ocorrer conflitos significativos que levem a situações desagradáveis ou, até mesmo, a rompimentos. Durante os confrontos, você poderá agir de forma brusca e impulsiva, especialmente se sentir que está perdendo a sua liberdade.

Além de afetar o seu relacionamento, essa tendência também poderá prejudicar algumas parcerias de trabalho. Portanto, para lidar com esse momento da melhor forma possível, procure gerenciar o estresse. Conecte-se com a sua intuição e busque fazer uso de terapias energéticas.

Virgem

Nesta semana, você irá exalar muita energia para as realizações profissionais. Haverá também uma certa inclinação a entrar em algo por impulso. Cuidado, pois poderá gastar muita energia de forma desnecessária. Você sentirá que é capaz de conquistar o mundo. Porém, esse sentimento poderá te fazer perder o foco.

Procure definir para onde realmente deseja direcionar a sua energia. Somente assim conseguirá alcançar os resultados desejados. Você entrará em um período em que dedicará mais atenção à vida afetiva. No entanto, a tendência é que o excesso de críticas e cobranças consigo e com o outro esteja presente.

Libra

No início da semana, você estará mais sensível emocionalmente e energeticamente. Logo, procure cuidar mais da sua energia e tente aproveitar este período para meditar e se dedicar à espiritualidade. Depois, o momento será de maior disposição para investir nos seus objetivos.

Você tenderá a se iludir devido à carência e aos medos inconscientes. Busque direcionar a sua energia ao autoconhecimento e tenha mais coragem para lidar com quem você realmente é. Você terá a oportunidade de compreender e ressignificar dores e feridas que impactam a sua forma de ser e de ver o mundo.

Escorpião

Nesta semana, você estará mais consciente do seu brilho pessoal, dos seus dons e do seu potencial. Ao mesmo tempo, irá se deparar com inseguranças. Será como se algo ou alguém bloqueasse a sua forma de se expressar, aumentando a sua autocrítica e te levando a lugares internos desafiadores.

Apesar dos obstáculos, será uma oportunidade para regular o seu ego, reconhecer as suas falhas e ter mais responsabilidade. No ambiente familiar, os dias serão movimentados. Haverá a possibilidade de esclarecer e ressignificar traumas e dores que carrega de algumas relações.

Sagitário

Nesta semana, você viverá uma fase de maior envolvimento com a sua casa e com os seus familiares. Poderá fortalecer os vínculos com alguns parentes mais velhos, percebendo a importância que eles têm em sua vida. Ao mesmo tempo, você tenderá a romper padrões que lhe trazem insegurança e bloqueiam a sua liberdade. Procure se controlar e busque a sua independência de forma madura e consciente.

Na vida afetiva, este período poderá ser desafiador. Isso porque você tenderá a agir de modo impulsivo, sem muita clareza do que realmente quer. Com isso, poderá se envolver demais com o outro ou se apaixonar com facilidade.

Capricórnio

Sua vida financeira entrará em um período movimentado. Você terá a oportunidade de receber uma herança ou algum outro tipo de ganho. Ao mesmo tempo, poderão ocorrer situações que te levem a gastos inesperados.

Visando evitar imprevistos, procure garantir uma fonte de renda extra. Afinal, algo com que você contava como certo poderá não trazer resultados. Aproveite para observar seus valores internos, decidindo quais deles gostaria de modificar. Tendência a oscilações de humor que te afetarão de forma significativa.

Aquário

Nesta semana, o senso de realidade se fará mais presente na sua vida. A inclinação à rebeldia poderá ser freada, seja por pura percepção ou devido a alguma situação externa. Será como se o peso da maturidade aparecesse para lembrar que mudanças precisam ser realizadas de maneira respeitosa.

No campo financeiro, a tendência será de gastos impulsivos. Contudo, isso será momentâneo e, em pouco tempo, perceberá que o consumo excessivo é completamente desnecessário para a sua vida. De modo geral, procure observar os reais motivos que te levam ao descontrole material. Afinal, ele poderá ser fruto de um sentimento de vazio interior.

Peixes

Você passará por um período de encerramentos. Poderá se deparar com dificuldades para realizar escolhas. Poderá sentir vontade de romper os ciclos desafiadores. Todavia, a sua confusão mental tenderá te levar a agir de forma precipitada. Diante disso, procure olhar para o seu interior, meditar e se aproximar das práticas espirituais. Dessa forma, conseguirá se conectar com a sua essência e com a sua intuição.

Tenha cuidado com uma certa tendência em investir intensamente em algumas paixões. Afinal, poderá perceber que não era bem isso que queria. Por fim, este será um bom momento para se dedicar ao seu lado mais artístico.

Por astróloga Thaís Mariano