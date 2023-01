Descubra o vestido ideal para a noiva de cada signo

Especialista indica modelos que combinam com a personalidade de cada nativa do zodíaco

Em 2022, tivemos a experiência de retomada das festas depois de dois anos de restrições, devido à pandemia. Finalmente, muitos casais que haviam adiado suas comemorações realizaram o sonho de se casarem. Este ano não será diferente: segundo os profissionais do mercado de casamento, haverá recordes de festas e cerimônias.

Depois da escolha da data, começa uma verdadeira corrida para fechar fornecedores e encontrar o vestido de noiva perfeito. Aline Shadevenne, do ateliê e boutique de luxo Shadevenne, explica que muitos fatores influenciam a escolha do vestido de noiva ideal, como a estação do ano, o dia da cerimônia, o local, o horário e o gosto pessoal.

Entre dezenas de opções, a maioria das noivas que chegam ao ateliê fica na dúvida de que peça escolher. Por esse motivo, Aline resolveu listar o vestido ideal para cada noiva se baseando na astrologia. “Utilizei as características e a personalidade de cada signo para mostrar o vestido que mais combina com cada noiva”.

Áries

O vestido ideal para a noiva de Áries (Imagem: Studio K fotografia e Films)

As arianas são mulheres de personalidade forte, aquelas que não se contentam com pouco e não gostam de comodismo. Por isso, com toda certeza, o vestido dessas nativas vai ser um modelo mais ousado, com fendas e decotes.

Touro

O vestido ideal para a noiva de Touro (Imagem: Studio K fotografia e Films)

As mulheres de Touro são fortes, românticas e elegantes. Assim, o vestido de noiva ideal para as taurinas são aqueles com modelos clássicos, bons tecidos e um caimento perfeito que se ajuste ao corpo.

Gêmeos

O vestido ideal para a noiva de Gêmeos (Imagem: Studio K fotografia e Films)

As mulheres de Gêmeos gostam de se comunicar e de estar sempre antenadas com tudo que acontece em volta, mas, por vezes, podem ser um pouco indecisas. Por esse motivo, elas vão optar por vestidos que sejam versáteis e com uma cauda longa para a cerimônia, mas que, na hora da festa, possam diminuir e ficar mais confortáveis para curtir com o(a) noivo(a), a família e os amigos.

Câncer

O vestido ideal para a noiva de Câncer (Imagem: Studio K fotografia e Films)

As mulheres de Câncer são românticas, sensíveis e sabem seduzir. Por isso, o vestido que agrada a essas nativas deve deixar transparecer a sua personalidade. O modelo ideal para as cancerianas são os clássicos “bolo de noiva” ou princesa, pois elas precisam de rendas, bordados e flores.

Leão

O vestido ideal para a noiva de Leão (Imagem: Studio K fotografia e Films)

As leoninas são mulheres que gostam de atenção, o muito para elas é pouco. Dessa forma, o vestido ideal para essas nativas vai ser aquele que deixará todos os seus convidados de queixo caído. Isso porque o modelo perfeito trará um toque de sensualidade, uma cauda ou véu enorme e um bom volume, garantindo a elas uma entrada triunfal no dia da cerimônia.

Virgem

O vestido ideal para a noiva de Virgem (Imagem: Studio K fotografia e Films)

As mulheres de Virgem são perfeccionistas e vão chamar atenção pela simplicidade de um vestido bem-trabalhado. A opção ideal para elas seria um vestido mais justo, com cauda longa e pedrarias, pois darão destaque ao look, com um belo arranjo de flores no cabelo ou no buquê.

Libra

O vestido ideal para a noiva de Libra (Imagem: Studio K fotografia e Films)

As noivas de Libra são românticas e optarão por um vestido que transpareça esse sentimento. Assim, os modelos com ombro aparente, muitos bordados e um bom volume de saia serão ideais para essas nativas.

Escorpião

O vestido ideal para a noiva de Escorpião (Imagem: Studio K fotografia e Films)

As escorpianaspossuem o estigma de serem muito sexuais. Na prática, isso pode acontecer, mas não é regra. No geral, elas são mulheres envolventes, misteriosas e muito esforçadas em tudo a que se propõem a fazer. Em função disso, o vestido dessas nativas trará uma certa transparência ou terá fendas para mostrar um pouco mais o corpo, tudo com muita elegância.

Sagitário

O vestido ideal para a noiva de Sagitário (Imagem: Studio K fotografia e Films)

Alegres, agitadas e muito leais, as noivas sagitarianas vão dançar e curtir a festa até o último segundo. Por isso, o vestido ideal para elas são os modelos mais livres e leves. Peças com pouco volume de saia e mangas mais soltas agradarão e muito a essas nativas.

Capricórnio

O vestido ideal para a noiva de Capricórnio (Imagem: Studio K fotografia e Films)

As mulheres de Capricórnio são maduras, sinceras e muito leais. Logo, o vestido que vai transparecer essa personalidade vai ser aquele modelo liso, sem muitos bordados ou rendas, pois as capricornianas são clássicas e gostam de mostrar isso.

Aquário

O vestido ideal para a noiva de Aquário (Imagem: Studio K fotografia e Films)

As mulheres de Aquário são, com toda a certeza, as mais “desapegadas”. Assim, elas vão quebrar regras e transparecer essa personalidade forte por meio do vestido. O modelo ideal para essas nativas trará elementos que deixarão seus convidados impactados, como as opções com mangas bufantes ou a nova tendência de 2023, com peças em detalhes pretos.

Peixes

O vestido ideal para a noiva de Peixes (Imagem: Studio K fotografia e Films)

Aspiscianas são apaixonadas, emotivas e charmosas. O modelo ideal para essas mulheres será um vestido acinturado no estilo “sereia”, com ombros à mostra e sem muito volume na saia, evidenciando seus corpos, suas curvas e toda sensualidade.

Por astrólogo Ravi e Aline Shadevenne