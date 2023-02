Descubra a relação dos signos com as estações do ano

Veja como os movimentos da natureza caminham com a astrologia

A astrologia é pautada nos movimentos da natureza, nos 4 elementos e nas características primordiais que temos como seres humanos conectados com os aspectos da Terra. Isso porque a astrologia surgiu quando o ser humano começou a olhar para o céu, observar o movimento dos astros e correlacionar o que acontecia no céu com o que acontecia aqui na Terra.

As percepções de estações surgiram também neste movimento humano de observar a natureza: 4 momentos de mudanças climáticas bem-marcadas. E, no estudo do comportamento humano, pôde-se perceber que as estações e suas características também estavam relacionadas ao comportamento das pessoas que nasciam em determinada época do ano.

3 movimentos da astrologia

É dessa forma que se correlaciona as estações com os signos: leva-se em consideração as estações do hemisfério Norte, pois foi onde a astrologia surgiu. Seguimos o mesmo padrão no hemisfério Sul. Existem três movimentos na astrologia: Cardeal (ou Cardinal), Fixo e Mutável.

O movimento Cardeal indica o início, uma ação que começa, que abre caminhos, que emerge e traz à tona. O movimento Fixo é aquele que estabiliza, que ancora, armazena energia e concretiza. O movimento Mutável representa as transições, a flexibilidade, a adaptação e a fluidez.

Primavera inicia no signo de Áries (Imagem: Shutterstock)

Primavera se inicia em Áries

A primavera se inicia em Áries, que representa o impulso da vida, o fogo primordial e a coragem. Depois, se estabiliza em Touro, que representa a fertilidade e segurança, terra fofa e confortável. Para finalizar a estação, transita em Gêmeos, que troca informações, flexibiliza e aprende.

Verão inicia no signo de Câncer (Imagem: Shutterstock)

Verão se inicia em Câncer

O verão começa em Câncer, que é marcado pelo acolhimento, pelo calor das emoções e do coração e pelo aconchego. Depois, se estabiliza em Leão – o ápice do brilho pessoal -, do Sol que ilumina e aquece e a alegria de viver. Para finalizar, o verão transita em Virgem, que aperfeiçoa, conserta e categoriza o que precisa ficar e o que precisa ir.

Outono inicia no signo de Libra (Imagem: Shutterstock)

Outono começa em Libra

O outono começa em Libra, que representa harmonia e dias e noites com a mesma duração. É a balança da vida buscando o equilíbrio. Logo após, se fixa em Escorpião, que é marcado pelo desapego, o que precisa deixar ir, o que morre para que depois possa renascer. Ao final, o outono transita em Sagitário, que representa a seta que aponta para cima, a conexão com a sabedoria que habita em cada ser e que conecta com o Sol interior.

Inverno inicia no signo de Capricórnio (Imagem: Shutterstock)

Inverno se inicia em Capricórnio

O inverno se inicia em Capricórnio, que representa a seriedade, a escassez, a preocupação com a falta e a consciência da realidade de ir em busca do que se precisa. Depois, se estabiliza em Aquário – a mente superior -, aquele que enxerga além do que se vê, que representa a consciência de que em grupos podemos realizar mais. Por fim, o inverno transita em Peixes, que é a totalidade, onde tudo deságua, a consciência de que todos somos um e estamos na mesma jornada, a conexão com a Divindade e o fim do ano astrológico.

Conexão de energia

Em cada uma das estações, podemos perceber essa energia atuando dentro de nós. Assim como em cada momento em que o Sol está em determinado signo, podemos nos conectar com a energia e o arquétipo de cada um deles e com as mensagens que eles nos trazem, para que possamos seguir em um caminho mais consciente e equilibrado na vida.

Por astróloga Thaís Mariano