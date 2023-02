Conheça o significado das cartas do Baralho Cigano

O Baralho Cigano é uma ferramenta de autoconhecimento e ajuda a esclarecer questões pessoais

O baralho cigano teve origem na Europa e é um dos oráculos mais populares do mundo. Foi adaptado e divulgado pelo povo cigano, que era fascinado pelo significado místico do mundo do Tarot de Marselha.

Ele é um sistema de adivinhação que responde a questões universais como o amor ou o dinheiro. Existem inúmeros baralhos adaptados do original e, neste texto, entenderemos a origem e os fundamentos desse sistema divinatório.

Baralho Cigano ajuda a responder dúvidas sobre a vida

Ao longo dos anos, como outros oráculos famosos, o Baralho Cigano tornou-se uma ferramenta de autoconhecimento que ajuda a refletir sobre a natureza da personalidade do consultor e a esclarecer algumas questões pessoais. É usado para responder a perguntas espirituais ou como guia quando a pessoa está em uma encruzilhada e não sabe qual caminho escolher.

Assim como os baralhos tradicionais, o Baralho Cigano é composto pelas seguintes cartas: Copas, Ouro, Espadas e Paus. A cada uma delas, e a cada carta, são atribuídos significados específicos. A leitura divinatória é baseada na combinação das cartas.

Significado das cartas

Significado das cartas do Baralho Cigano (Foto: Shutterstock)



Cada carta rege uma área específica da vida e responde às perguntas que são feitas sobre essa mesma área. Além disso, cada uma delas simboliza um dos 4 elementos que representam as forças do mundo natural, os mesmos elementos que são a base para definir a personalidade astral dos 12 Signos do Zodíaco.

As características naturais de cada elemento representam diferentes áreas e atitudes em relação à vida. Por isso, veja a seguir o significado de cada uma das cartas do baralho cigano.

Copa – Simboliza o Elemento Água e representa os sentimentos, o lado feminino, as emoções e o amor.

Ouro – Corresponde ao Elemento Terra e representa a “Grande Mãe”, o mundo material, a família, o lar e o dinheiro.

Espadas – Simboliza o Elemento Ar e representa o intelecto, a mente, as ideias, o pensamento e a criatividade.

Paus – Retrata o Elemento Fogo e representa conquista, afirmação, imaginação, as forças transformadoras do Universo e motivação.

Carta 1 – Cavaleiro

Um cavaleiro é, no sentido literal da palavra, uma pessoa montando um cavalo. Esta carta está sempre relacionada à ação, ao movimento e com atos heroicos.

Carta 2 – Trevo

O trevo simboliza sorte, abundância, prosperidade, fertilidade, sucesso, esperança e fé.

Carta 3 – Barco/Navio

O navio representa a viagem, a travessia, a aventura e a expedição. Tem como um de seus significados ser o transporte da alma.

Carta 4 – A Casa

A Casa é como a habitação. É o lugar em que a pessoa realiza seus desejos e sonhos. Como um templo, localizado no centro do mundo, é a imagem do universo para si mesmo.

Carta 5 – A árvore

O símbolo da árvore é, sem dúvida, muito rico e cheio de significados. Ele começou com a descrição que o Jung fez este emblema em sua obra “Símbolos da Transformação”.

Carta 6 – A Nuvem

Um dos mais significativos é o poder de separar os dois mundos: o cósmico e o terreno. Outro aspecto generalizado da nuvem é a natureza confusa, medo, insegurança, mente confusa e assuntos mal definidos.

Carta 7 – A Serpente

Presente em todas as culturas, sua imagem mitológica sempre desempenha um papel fundamental, que está associado à essência da natureza, à fonte original da vida, o princípio organizador do caos antes da própria criação.

Carta 8 – O Caixão

É um símbolo feminino. Pode expressar uma ideia do inconsciente ou corpo da mãe. Significa guardar, proteger, conter mesmo o que é frágil, precioso ou temível.

Carta 9 – Rosas

A flor é um símbolo antigo e universal do princípio passivo, apesar do significado ser diferente em algumas culturas. Representa o nascimento e o ciclo de vida.

Carta 10 – Foice

Símbolo da morte, transformação e renascimento. Também pode ser considerado um símbolo do tempo que destrói tudo. Aquele que colhe o que plantou, as ilusões deste mundo que precisam ser cortadas.

Carta 11 – Chicote

Considerado como um símbolo de relâmpago ou rapidez, também traduz o simbolismo do poder ou direito de infringir a punição. Às vezes, associado ao judiciário, foi atributo de várias divindades da Grécia e Egito.

Carta 12 – Pássaros

O pássaro simboliza inteligência, sabedoria, leveza, o divino, a alma, a liberdade e a amizade. O que tem asas e o poder de voar. Em muitas culturas eles são os mensageiros entre o céu e a terra.

Carta 13 – A Criança

A infância é um símbolo de inocência: o estado antes do pecado e, portanto, do estado paradisíaco. Símbolo em várias tradições pelo retorno ao estado inicial, do qual a infância está próxima.

Carta 14 – A Raposa

Frequentemente significa astúcia e traição. No imaginário medieval a Raposa aparece como símbolo da mentira, da falsidade, da ganância e da luxúria.

Carta 15 – O Urso

Um símbolo de inconsciente, ligado à Terra – mãe. É uma representação simbólica de nossos instintos. Significa também falsidade, maternidade, reclusão, tristeza, brigas, discussões e química sexual.

Carta 16 – Estrela

Simboliza o conflito entre forças espirituais e materiais. Traz um significado da luz que nos orienta e ilumina, o destino, o anjo da guarda, a sorte, a força espiritual, a intuição.

Carta 17 – Cegonha

É um símbolo de fertilidade, nascimento e piedade filial. Acredita-se que as cegonhas alimentam seus pais já envelhecidos.

Carta 18 – Cachorro

Em várias mitologias, o cão está associado a impérios subterrâneos e invisíveis, e possui um significado simbólico relacionado à morte e ao inferno. Mas o cachorro também é um símbolo de lealdade.

Carta 19 – Torre

A torre está associada à proteção, firmeza, elevação, tentativa do homem de elevar-se, alcançar os céus e tornar-se Deus, a busca pelo divino.

Carta 20 – Jardim

Símbolo dos paraísos terrestres e celestiais. Também é o símbolo da ordem cósmica.

Carta 21 – Montanha

A montanha simboliza a transformação, como o centro das revelações atmosféricas, por isso, faz parte do simbolismo da manifestação.

Carta 22 – Caminho/Estrada

Símbolo complexo em culturas e religiões muito diversas. Implícito sempre aos problemas de busca, fuga e perseguição, a viagem externa e interna.

Carta 23 – O Rato

Seu caráter produtivo, faminto e noturno implica um simbolismo de ganância, atividade clandestina, parasitismo e miséria. Também significa esgotamento físico, mental e espiritual.

Carta 24 – Coração

Símbolo de sentimentos no Ocidente e inteligência e intuição no Oriente. Fala sobre amor, afetividade, compaixão e solidariedade. Traz o significado de sentimentos positivos, entusiasmo e romantismo.

Carta 25 – Anel

No aspecto positivo pode simbolizar a conexão, a união, aliança entre casal ou amigos. No aspecto negativo, é a escravidão na relação entre mestre e escravo, uma vez que une e isola.

Carta 26 – O Livro

Entre os muitos simbolismos e significados o livro traduz: sabedoria, ciência, revelação, manifestação da mensagem divina ou mesmo um símbolo do próprio universo. Significa aprimoramento, busca por sabedoria, estudos, conhecimento e reflexão.

Carta 27 – A Carta​

Está ligada à reflexão, à consideração, ao estabelecimento de limites e testes. Esta carta é mensageira de boas notícias quando não surge acompanhada de outra carta negativa.

Carta 28 – Dama

Ressalta que o mundo nunca conheceu a imagem da mãe consciente. Também representa a pessoa que consulta o baralho cigano ou uma figura masculina importante na sua vida. Tem conexão com o racional e, quando aparece em uma leitura, é a hora de agir com bravura.

Carta 29 – Lírio

O lírio é uma flor que simboliza pureza, inocência e virgindade. Mas também tem simbolismo completamente invertido. Pode simbolizar a tentação da paixão e da excitação sexual.

Carta 30 – O Sol

Carta ‘O Sol’ (Imagem: Shutterstock)

Significa dinheiro, riqueza, prosperidade, crescimento, luz, energia positiva, expansão, força criativa e criadora.

Carta 31 – A Lua

Ela aponta tanto para a positividade do reconhecimento de méritos e da intuição aguçada quanto para atenção às situações ilusórias ou fantasiosas que podem ser negativas.

Carta 32 – Chave

Além do simbolismo óbvio de abrir e fechar, a chave também está relacionada com o que deve ser visto ou escondido, para penetrar no mistério.

Carta 33 – Peixes​

Fala sobre abertura e livre arbítrio. Assim, quem a encontra em uma leitura está recebendo mensagens sobre o término de alguma coisa para que outras possam começar.

Carta 34 – Âncora

É um símbolo de estabilidade, firmeza e tranquilidade, assim como em seu sentido negativo, pode estar associada às armadilhas da vida, atraso no desenvolvimento e cristalização.

Carta 35 – A Cruz

A presença da cruz pode detectar a forma religiosa e mística na história de diferentes povos, como os egípcios, celtas, persas, romanos, fenícios e índios americanos.

*Por Kélida Marques

Kélida é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. A especialista faz previsões, joga baralho cigano e fala sobre conexões entre almas, entre diversos trabalhos ligados à numerologia e astrologia.