Conheça 4 raças de cachorro sem pelos

Esses pets podem ser ótimos para pessoas que procuram animais de estimação amorosos e que não soltem pelos pela casa

Os pelos de cachorros têm funções que vão além da estética. Isso porque eles são muito importantes para a saúde desses animais, pois servem como uma barreira de proteção para a pele e ajudam na conservação da temperatura corporal. Entretanto, existem algumas raças sem pelos. A vantagem é que esses cães são ótimos para pessoas que sofrem de alergias ou que não querem se preocupar em limpar pelos pela casa.

Cuidados com esses pets

Embora diferentes dos cães comuns, eles também precisam de cuidados regulares – como qualquer outro animal de estimação. Por isso, é importante manter a pele deles limpa e saudável, fornecer uma alimentação adequada e levá-los regularmente ao veterinário.

Além disso, muitas raças de cachorros sem pelos precisam de proteção extra contra o sol e o frio, já que não têm pelos para ajudá-los a regular a temperatura corporal. Um cachorro sem pelos pode ser um companheiro amoroso e leal por muitos anos, mas precisa de alguns cuidados especiais.

Cachorros sem pelos

A seguir, conheça 4 raças de cachorros sem pelos que merecem destaque:

Xoloitzcuintli (Imagem: TatyanaPanova | Shutterstock)

1. Xoloitzcuintli

Também conhecido como “pelado mexicano”, o xoloitzcuintli é uma raça antiga e rara originária do México. Esse cachorro tem a pele lisa e macia, mas não tem pelos na maior parte do corpo. É conhecido por ser extremamente inteligente e protetor de seus tutores.

Pelado Peruano (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

2. Pelado Peruano

Esta raça de cão tem uma pele macia e suave, mas sem pelos. É uma das mais antigas da América do Sul, originário do Peru. Esse cachorro é conhecido por ser muito leal e afetuoso com a família. Possui corpo atlético e musculoso e tem bastante energia. É uma raça ideal para quem gosta de atividades ao ar livre com seu animal de estimação.

Cão de crista chinês (Imagem: Golland | Shutterstock)

3. Cão de crista chinês

Essa raça de cão é dividida em dois grupos: com pelos (powderpuff) e sem pelos (hairless). A espécie sem pelos tem uma pele lisa e suave, com pelos apenas nas pernas, cauda e cabeça. É caracterizado por sua grande crista no topo da cabeça. Também é conhecido por ser alegre e amoroso com seus tutores. Por ser um animal de pequeno porte, não é o melhor cão para caminhadas ou corrida.

Terrier americano sem pelo (Imagem: Martyna Nysk | Shutterstock)

4. Terrier americano sem pelo

Como o nome sugere, esta raça de cão é completamente sem pelos. Ele tem uma pele suave e macia, mas é bastante musculoso e atlético. Esse cachorro é muito leal e amigável com os tutores, além de ser um ótimo cão de companhia. Por ser um animal com bastante energia, é aconselhável que ele brinque ao ar livre diariamente.