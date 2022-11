Goleiro da seleção, Weverton vive história de amor com Jaqueline Maoski; conheça

O goleiro da Seleção Brasileira, Weverton e sua esposa Jaqueline moram em Alphaville com seus dois filhos!

Weverton (34), o goleiro da Seleção Brasileira e sua esposa JaquelineMaoski se casaram em outubro de 2017, e desde então construíram uma família linda, juntos! Pais de Valentina (5) e do recém-nascido, Olavo, os dois compraram uma mansão em Alphaville de 700 m², com uma área externa imensa! Segundo ele, a casa é o momento aconchegante de seu dia a dia corrido: “Como passo muito tempo viajando, gosto de chegar, reunir a família, sentir o afeto e o aconchego da minha casa”, disse o jogador.

Jaqueline que escolheu os móveis, paleta de cores e decoração. E no último mês, o casal compartilhou detalhes sobre o quarto do filho recém-nascido, que teve o tema Safari!

"A Valentina foi criada em prédio e ela teve muito medo de bichos, em geral. Ela nunca teve muito contato com bicho. O Olavinho a gente quer criar com o pé no chão. Quero criá-lo com os bichos e que ele se envolva mais com os animais. Vai ser o mundo dele com o safari aqui dentro", contou Weverton.

Copa do Catar?

Jaqueline assumiu em suas redes sociais que não estava aguentando as saudades do marido, e foi ao encontro do amado na Itália, Europa, um pouquinho mais perto do país do Oriente Médio onde serão feitos os jogos. Ela levou Valentina e Olavo junto para conhecerem o país também!