Você sabia? Time de futebol foi 'cupido' de Casimiro Miguel e esposa; entenda

Casimiro Miguel e Anna Beatriz Lima se conheceram por meio de uma página de humor do Vasco da Gama

Casimiro Miguel (29) se casou com Anna Beatriz Lima nesta segunda-feira, 19, no Rio de Janeiro. Os dois estão juntos há quase dez anos e se conheceram em uma das lives do streamer quando ele ainda estava longe dos holofotes. O Vasco da Gama, time que ambos são apaixonados, foi o "cupido" do romance. O casal se conheceu a partir de uma página de humor do time e iniciou o relacionamento.

Os dois pombinhos começaram a conversar pelo Facebook e não se desgrudaram mais. Na época, eles ainda estavam na universidade. Anna Beatriz se formou em arquivologia pela Universidade Federal Fluminense entre 2012 e 2017, enquanto Casimiro estudava jornalismo, mas não chegou a concluir o curso.

Segundo sua página no Linkedin, a arquivologista fez pós-graduação em Gestão Eletrônica de Documentos pela Estácio entre 2020 e 2021 e também ganhou certificação de Gestão da Documentação Eletrônica pela IDEMP em 2019 (Instituto de Desenvolvimento Empresarial).

"Ela me seguia lá, me mandou uma DM, a gente conversou lá pelo o perfil e gostei dela. A gente ficou resenhando mó tempão, não tinha Tinder na época, não tinha nada. Ficamos conversando pelo Facebook", relembrou o streamer sobre o início do romance.

MOMENTOS MARCANTES

Diversos momentos inusitados marcaram o relacionamento. Casimiro já contou que no primeiro encontro dos dois, ele se desequilibrou no ônibus e esbarrou em uma idosa, o que causou um constrangimento.

O casamento que aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Carmo contou com a presença de familiares e amigos. A cerimônia luxuosa contou com o local decorado com flores brancas, que combinaram com o vestido de noiva de Anna Beatriz.

O streamer também estava com um terno tradicional e uma gravata branca, que ornou com a decoração do templo religioso. Vale lembrar que o evento estava marcado para acontecer no dia 19 de novembro, mas foi adiado após o noivo testar positivo para Covid-19.