Viúva de Pelé chora e é consolada pelos familiares no velório do marido em Santos

Viúva de Pelé, Márcia Aoki foi flagrada muito emocionada durante o velório do marido na Vila Belmiro, em Santos

Viúva do ex-jogador de futebolPelé, Márcia Aoki foi vista muito emocionada ao dar o último adeus para o marido na manhã desta segunda-feira, 2. As câmeras da TV Globo flagraram quando ela chegou ao local do velório e foi consolada pelos familiares ao se aproximar do caixão do marido. Márcia foi vista chorando ao abraçar os entes queridos e os filhos do marido, como Edinho .

Pelé e Márcia se casaram em junho de 2016, após seis anos de namoro. O casamento aconteceu em uma cerimônia no Guarujá, no litoral de São Paulo. Os dois se conheceram na década de 1980, quando foram a uma mesma festa em Nova York, nos Estados Unidos. Anos depois, eles se encontraram no prédio onde moravam e começaram a namorar. Eles não tiveram filhos juntos.

O velório de Pelé durará 24 horas e acontece no gramado da Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo, que é a sede do time de futebol Santos. O caixão com o corpo do ex-atleta foi colocado no centro do gramado e pode ser visitado pelos fãs, que passam em uma fila ao lado da tenda que foi montada no local.

Logo após o velório, o caixão seguirá em um cortejo pelas ruas de Santos e passará na frente da casa da mãe de Pelé, Dona Celeste, que tem 100 anos de idade. Na sequência, o caixão será sepultado em um cemitério vertical, que foi escolhido pelo próprio atleta para ser o seu local de descanso eterno.

Pelé faleceu no dia 29 de dezembro, às 15h27, durante o período internado em um hospital de São Paulo. O atestado de óbito de Pelé informou que ele faleceu em decorrência de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. O corpo dele ficou no hospital até a madrugada desta segunda-feira, quando foi levado para Santos para o início do velório.

Márcia Aoki, viúva de Pelé, chora no velório - Foto: Reprodução / Globo

