Viúva de Kobe Bryant comove internautas com registro da filha jogando basquete com craque da WNBA

Viúva de Kobe Bryant, Vanessa Bryant emocionou os fãs ao publicar vídeo da filha, Bianka, jogando basquete com craque da WNBA, Sabrina Ionescu

Na última terça-feira, 28, Vanessa Bryant, viúva do jogador de basquete Kobe Bryant, emocionou os internautas ao compartilhar um registro de sua filha, Bianka, de sete anos, jogando basquete com a craque da WNBA, Sabrina Ionescu. O encontro ocorreu durante uma viagem da família à Nova York.

Com 26 anos de idade, Sabrina Ionescu joga pelo New York Liberty, e foi eleita melhor jogadora da WNBA em 2022 e 2023. Em 2022, a atleta também foi campeã do mundo atuando pelos Estados Unidos na Copa do Mundo de Basquete, na Austrália.

"Me diverti em Nova York com os meus bebês no fim de semana. Muito feliz de ter visto a ‘Beana’”, escreveu Vanessa Bryant na legenda da publicação, compartilhando o apelido dado pelas filhas à Sabrina Ionescu.

Kobe Bryant morreu em janeiro de 2020, junto com a filha Gianna Bryant, após o helicóptero no qual eles estavam sofrer uma queda. Ambos estavam à caminho de um jogo de basquete da adolescente. Nenhuma das nove pessoas na aeronave sobreviveu.

Viúva de Kobe Bryant homenageia o jogador de basquete

Em fevereiro de 2022, Vanessa Bryant, viúva de Kobe Bryant aproveitou para se declarar para o jogador em comemoração ao Valentine's Day.

O astro de basquete faleceu no dia 26 de janeiro, em um acidente aéreo nos Estados Unidos. A filha do casal, Gianna, de 13 anos, infelizmente também estava a bordo e não resistiu.

No seu perfil no Instagram, Vanessa fez uma linda homenagem para a filha e Kobe, que tinha o feriado como seu preferido.

"Para o meu eterno namorado, eu te amo muito. Sentindo muito a sua falta no seu feriado favorito. Te amo para sempre. Beijos para você e a Gigi no paraíso. Feliz dia dos namorados, meus queridos. Com todo o meu amor, sua fofa. Música: Tell Him, de Lauryn Hill", escreveu na legenda.

O dia de São Valentim, ou como é conhecido em inglês, Saint Valentine's Day é uma espécie de Dia dos Namorados, que comemoramos dia 12 de junho no Brasil.