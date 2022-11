Vídeo de Cristiano Ronaldo tirando ‘lanche’ do calção durante jogo viraliza e Seleção Portuguesa explica

Capitão da Seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo deixa fãs confusos após tirar algo de dentro de seu calção e colocá-lo na boca

Um dos maiores jogadores de futebol da história, Cristiano Ronaldo (37), viralizou nas redes sociais após o jogo de Portugal por um motivo bem inusitado. Durante a partida de estreia na Copa do Mundo no Catar contra Gana, nesta quinta-feira, 24, o jogador foi flagrado tirando algo de seu calção.

No vídeo, o camisa 7 português tira um “lanchinho” de sua cueca, e logo em seguida, coloca-o na boca. Os internautas ficaram muito curiosos e confusos, levantando diversas suspeitas do que realmente teria acontecido.

Intrigados, todos queriam saber o que era aquilo que Cristiano Ronaldo estava comendo no meio do jogo. Portanto, a Federação de Portugal fez questão de explicar o que ocorreu no momento tão inusitado para os espectadores da partida.

Em uma conversa com o jornal português Record, os lusitanos explicaram que o atleta guardou um chiclete dentro do bolso interno que tem em seu calção. No momento em que ele foi flagrado, ele estava exatamente tirando o doce para comê-lo no meio da partida.

Nos comentários das publicações pela internet, os usuários discutem a situação. "Imagina o cheiro", disse um. "Fale por você, pelo Cristiano Ronaldo isso aí deve ser muito cheiroso", brincou outro, respondendo o primeiro, sobre como CR7 tem fama de ser muito cuidadoso, mesmo durante os jogos. Muitos tentam acertar o que ele tirou do calção,

Veja o momento no qual Cristiano Ronaldo foi flagrado tirando o chiclete de seu calção e colocando na boca:

Gente, e o Cristiano Ronaldo? O que rolou aqui? Kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/gSh929Cxk5 — Fofoquei (@FOFOQUEl) November 25, 2022

Cristiano Ronaldo se torna pessoa mais seguida no Instagram do mundo

Cristiano Ronaldo segue quebrando marcas. O jogador ultrapassou o número de meio bilhão de seguidores no Instagram, sendo assim, a pessoa mais seguida do mundo! O 'boom' veio após uma propaganda realizada com o jogador Lionel Messi, para a Louis Vuitton, que o deixou ainda mais em alta.