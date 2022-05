Tom Brady assina contrato bilionário para se tornar comentarista depois de se aposentar

O marido de Gisele Bündchen será comentarista de futebol americano após sua aposentadoria

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 20h52

Tom Brady (44) já planejou o que fará após se aposentar! O jogador de futebol americano firmou um contrato bilionário para se tornar comentarista.

O marido de Gisele Bündchen (41) assinou um contrato de 37,5 milhões de dólares, o equivalente a 1,9 bilhões de reais, para comentar jogos de futebol americano para a emissora Fox.

De acordo com o jornal americano The New York Post, o contrato do quarterback do time Tampa Bay Buccaneers tem duração de 10 anos.

Brady ainda não revelou quando irá se aposentar mas o contrato assinado com a emissora america é um dos maiores pagamentos da carreira do jogador, com excessão de quando faturou 44 milhões de dólares no ano passado.

Recentemente, o marido de Gisele tirou uma foto ao lado de David Beckham (47), Michael Jordan (59) e Lewis Hamilton (37) em Miami.