Tite está confiante para recuperação de Neymar após sair machucado: ‘Com certeza vai jogar’

Técnico do Brasil Tite descarta possibilidade de Neymar ficar fora da Copa após lesão sofria durante partida contra Sérvia

Nesta quinta-feira, 24, a Seleção Brasileira estreou pela Copa do Mundo no Catar, com uma grande vitória por 2 x 0 contra a Sérvia. Porém, alguns dos holofotes acabaram indo para o craque da equipe, por motivos preocupantes. Neymar Jr. (30) saiu mancando de campo ainda com a bola rolando, após se lesionar. Tite, técnico da amarelinha, se diz confiante para a recuperação do jogador.

Em uma entrevista coletiva após a partida, que contou com dois gols de Richarlison, o técnico decidiu abrir seu coração sobre a lesão de Neymar. Mostrando confiança na recuperação do atleta, ele diz que não acredita que ele vá ficar de fora da Copa do Mundo. Na coletiva, Tite estava acompanhado de Rodrigo Lasmar, médico da Seleção.

“Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa, tenho certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa”, contou o treinador. “Justamente em relação ao Neymar, quero fazer uma observação técnico e tático. Ele permaneceu, nos dois gols que fizemos, sentindo o tornozelo, porque a equipe precisava dele. Os dois lances, um que participou de forma decisiva, teve a capacidade de superação dele de dor, esteve presente nos dois gols”, disse, antes de qualquer pergunta aos jornalistas.

Médico da seleção brasileira fala sobre entorse de Neymar Jr na Copa do Mundo

O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Jr. precisou sair de campo ainda com bola rolando durante o jogo de estreia dos brasileiros na Copa do Mundo no Catar. Sentindo dores no tornozelo direito depois de torcê-lo em uma disputa de bola, Neymar foi avaliado pelos médicos da seleção.

"Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como ele vai responder. Já iniciamos o tratamento e precisamos ter calma e paciência. É muito cedo para dizer [se a Copa do Mundo de Neymar está em risco], é preciso ter calma para definir como será a evolução", disse Rodrigo Lasmar.