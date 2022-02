Tiago Leifert comentará jogo do Paulistão: ''Minha volta ao esporte''

Tiago Leifert contou aos fãs que comentará um jogo do Campeonato Paulista e comemorou sua volta ao esporte

Tiago Leifert (41) voltará para o mundo esportivo no próximo sábado, 19.

Na tarde desta quarta-feira, 16, o jornalista compartilhou um vídeo para contar aos seus seguidores que fará sua estreia como comentarista de futebol na partida entre Botafogo-SP e Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

O jogo será transmitido no canal do Paulistão no YouTube, e está marcado para começar às 18h30. A partida terá a narração de Chico, do canal Desimpedidos, e o ex-jogador Dodô e ex-jogadora Milene também farão os comentários.

Leifert não escondeu a felicidade ao falar sobre sua volta ao futebol. "Estou muito feliz de, finalmente, poder voltar ai esporte... Estarei lá na cabine de transmissão, junto com a Milene, com o Dodô, com o Chico, para assistir com vocês Botafogo-SP e Corinthians... Tô muito feliz de, aos pouquinhos, fazer minha volta ao esporte", comemorou o apresentador.

Vale lembrar que em 2015 Tiago deixou o comando do Globo Esporte São Paulo para apresentar o É De Casa. Ele estava a frente do programa desde 2009. Depois ela também foi escalado para comandar o The Voice e do BBB.

Em setembro de 2021, Leifert anunciou que iria sair da Globo após a final do The Voice Brasil, no entanto, ele precisou sair antes devido ao problema de saúde da filha, Lua (1).

