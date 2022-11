Tiago Leifert comenta reação de Alex Telles ao ser convocado para a Copa do Mundo: "Me emocionou"

O apresentador Tiago Leifert falou sobre a forma que Alex Telles reagiu ao ser convocado por Tite para a Copa do Mundo

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 18h46

Tiago Leifert (42) usou as redes sociais para comentar a reação de Alex Telles (29) ao ser convocado para a Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, 7, Tite (61) convocou os 26 jogadores que vão defender a Seleção Brasileira no Catar, e lateral esquerdo não segurou a emoção ao ouvir seu nome.

No vídeo repostado pelo apresentador no Instagram, Telles aparece sentado no sofá de casa ao lado da esposa, Vitória, e assim que o técnico anunciou seu nome, ele abaixou a cabeça e começou a chorar, recebendo o abraço da mulher.

Leifert, então, confessou que a reação do lateral do Sevilla o deixou bastante emocionado, já que diferente de outros atletas, o jogador estava apenas na companhia da esposa. "De todos os 'jogadorsendo convocadopelotite.mp4', esse vídeo do Alex Telles e da esposa, Vitoria, foi o que mais me emocionou. Talvez seja o silêncio, a ausência de festa, dos parceiros, do empresário, da equipe… Talvez seja a decoração, sem nada verde e amarelo, provavelmente porque ele não tinha certeza que estaria na lista", começou o jornalista.

"É o vídeo mais próximo da realidade do futebol. Quase todos esses caras foram dispensados por algum clube grande. Saíram de perto da família muito cedo e foram morar sozinhos, embaixo de uma arquibancada, para tentar vaga numa divisão de base. Uma minoria tem a sorte de ir pra Europa e chega lá sem falar a língua, sem entender a cidade e as pessoas. A realidade não é a festa, nem a resenha. A realidade é a solidão e a esperança. E chegar no topo não ajuda: o topo é ainda mais solitário", acrescentou ele.

Por fim, Tiago parabenizou todos os jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo do Catar. "Parabéns aos 26, fica aqui minha admiração pelo que vocês conquistaram nesse dia 7 de novembro de 2022. Vocês não estão mais sozinhos", finalizou.

Confira a reação de Alex Telles ao ser convocado para a Copa do Mundo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Leifert (@tiagoleifert)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!