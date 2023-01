Tatuagem íntima foi decisiva para prisão de Daniel Alves, diz jornal

Segundo o veículo espanhol “El Mundo”, a jovem que acusa Daniel Alves de estupro descreveu uma tatuagem que o colocou em contradição

Uma das tatuagens de Daniel Alves (39) teria sido um fator decisivo para a Justiça espanhola perceber contradições no depoimento do jogador de futebol.

Segundo o jornal “El Mundo”, a descrição da tatuagem na parte inferior do abdômen de Daniel, feita pela jovem que o acusa de estupro, comprovou que ele ficou sem roupa no banheiro da boate de Barcelona e foi essencial para que o brasileiro tivesse a prisão preventiva decretada.

De acordo com o jornal, a vítima contou à juíza que viu uma tatuagem de meia-lua que vai desde o abdômen até a zona genital de Alves, quando o jogador tentou forçá-la a fazer sexo oral e ela resistiu. Questionado sobre a situação pela juíza, o atleta apresentou versões diferentes da história. Inicialmente, ele admitiu ter o desenho tatuado, porém afirmou que foi atacado pela jovem enquanto estava sentado no vaso sanitário.

Ao ouvir o depoimento do jogador, a juíza o questionou, apontando que, assim a vítima não poderia ter visto nenhuma tatuagem, porque sua camisa estaria tampando o desenho. Daniel Alves, então, se contradisse apresentando uma nova versão da história. Na segunda declaração, Daniel disse que se levantou quando a jovem entrou no banheiro, o que a possibilitou de ver a tatuagem. Além disso, ele afirma que a relação sexual entre os dois foi consentida.

Segundo o “La Vanguardia”, outro jornal espanhol, uma amiga da vítima depôs afirmando que também foi abusada pelo brasileiro. Ela teria revelado que o jogador de futebol a apalpou violentamente, parando apenas no momento em que ela conseguiu se desvencilhar e ir embora.

Ainda na segunda-feira, 23, a esposa do jogador,Joana Sanz (29), publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo as mensagens de carinho que têm recebido pelo “momento difícil”.

“Faço esse vídeo para que me vejam, tem muita gente muito preocupada. É um momento de calma no meio da tempestade que estou passando. quero aproveitar para agradecer a tantos que estão me apoiando. há mensagens lindas, que nunca encontraria em livros de psicologia, auto-ajuda, superação tem palavras tão cheias de carinhos. Me reconforta muito que tenha gente que se preocupa em me animar. Muito obrigada”, disse ela.