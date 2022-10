Surfista André Pássaro vai fazer a sua estreia nas ondas gigantes de Nazaré

André Pássaro realiza sonho ao ir para Nazaré, em Portugal: 'Quero sentir aquela energia'

O surfista brasileiro André Pássaro (35) está pronto para encarar as ondas gigantes de Nazaré, em Portugal. Ele vai acompanhar a competição que acontecerá em novembro deste ano na região e contará com grandes nomes do esporte. Ele será o primeiro surfista da baixada litorânea e do Norte Fluminense a encarar as ondas de mais de 20 metros de altura em Nazaré.

O rapaz está ansioso e diz que é um sonho participar deste evento. “Estou buscando pegar grandes ondas lá, ser mais um brasileiro com o nome registrado no mar de Portugal e fazer isso virar realidade. Ano passado, a pandemia mudou os planos. Quero sentir aquela energia, conhecer um pouco da cultura dali. Tem que estar no currículo de um surfista de ondas grandes ter passado por lá”, disse ele, que quer usar a viagem para conquistar experiência, diversão e superação.

“Meu maior desafio é comigo mesmo, com o meu psicológico. Eu tento estender os meus próprios limites. O que me alimenta é essa adrenalina do esporte e, quanto maior estiver o mar, maior é o desafio de superar medos e fazer um bom trabalho”, declarou.

O atleta começou a se aventurar nas ondas gigantes recentemente, mas surfa desde os 8 anos. “Comecei a viajar em busca de ondas grandes e, depois de algumas idas ao Havaí, comecei a ganhar certa notoriedade pelo meu desenvolvimento”, afirmou ele, que já surfou em pipeline, waimea, sunset e jaws nas ilhas havaianas.