Super Bowl 2022: Anitta ganha fama de 'pé frio' após derrota do Bengals

Anitta declarou torcida para o Cincinnati Bengals, mas ganhou fama de 'pé frio' após o time perder o Super Bowl

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 10h13

A cantora Anitta (28) declarou torcida para o Cincinnati Bengals na final do Super Bowl 2022, mas acabou levando a fama de 'pé frio', após a derrota do time.

Em entrevista ao Jimmy Fallon no início de fevereiro, Anitta já havia declarado sua torcida ao Bengals e brincou com o apresentador, revelando 'crush' em um dos jogadores do time, Tyler Boyd: "Você pode apostar todo o seu dinheiro no Bengals, você sabe como eu sei que eles vão ganhar? Eles vencem, eu venço junto, porque um dos meus homens joga lá", brincou.

Ainda neste fim de semana, no clima do Super Bowl, Anitta se apresentou em São Paulo com o 'Ensaios da Anitta' e apostou em um look uniformizado do Bengals.

Mas a web não perdoou, e a derrota dos tigres ficou na conta de Anitta, isso porque, os espectadores também relembraram o episódio da Libertadores 2021, quando a cantora declarou torcida ao Flamengo, que perdeu contra o Palmeiras em Montevidéu.

Os Bengals venciam o jogo, mas foi o touchdown do Los Angeles Rams que decidiu a vitória, com uma virada histórica.

Anitta ganha fama de 'pé frio' após derrota do Bengals:

Anitta já está pronta para o Super Bowl!! Será que ela já sabe para quem vai torcer? 😂🏈👏🐯 (via @Anitta)#NFLBrasil#RuleTheJungle#SuperBowlLVIpic.twitter.com/BptMK6QkZc — NFL Brasil (@NFLBrasil) February 12, 2022

Anitta torceu para o Flamengo e o Arrascaeta na final da Libertadores = Palmeiras campeão



Anitta torceu para os Bengals e o Tyler Boyd no Super Bowl LVI = Rams campeão — Danilo Lacalle (@danlacalle) February 14, 2022