Sonia Abrão se revolta com caso de racismo contra Vini Jr.

Apresentadora da RedeTV!, Sonia Abrão lamentou episódio envolvendo Vini Jr.

A apresentadora da RedeTV!, Sonia Abrão, foi uma entre os muitos famosos e anônimos que lamentaram o caso de racismo envolvendo Vini Jr. e os torcedores do time Valencia.

Em seu perfil do Instagram, ela se indignou e publicou uma foto homenageando o jogador e pedindo providências. "De novo? Vini Jr. é alvo de racismo! La Liga não tem vergonha de se omitir? E a Federação Espanhola? E o Real Madrid para protestar? Vai ficar por isso mesmo? É crime! Até quando? Que mundo é esse? Força, Vini!", desejou.

Em seu programa 'A Tarde é Sua', ela voltou a comentar o episódio em que os torcedores xingaram o brasileiro de "macaco": "Certíssimo o Vini Jr. Ele não está sozinho, tem o Brasil inteiro do lado dele, viu?

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Vini Jr. desabafou após o caso

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na 'La Liga'. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu Vini no Instagram.