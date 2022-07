Sebastian Vettel anuncia aposentadoria da Fórmula 1 ao final de 2022

Piloto da Ashton Martin, o tetracampeão Sebastian Vettel anunciou sua aposentadoria através de um comunicado emocionante nas redes sociais

O tetracampeão Sebastian Vettel (35) anunciou que deixará a Fórmula 1 em dezembro deste ano, após o final da competição mundial.

O anúncio de sua aposentadoria foi feito através de seu perfil no Instagram, criado na madrugada desta quinta-feira, 28. Com um vídeo em preto e branco, o alemão falou sobre sua decisão que veio motivada a se dedicar à família.

No vídeo, o piloto que atualmente está no grid da Aston Martin falou sobre a decisão de deixar as pistas: "Estou aqui para anunciar minha aposentadoria da Fórmula 1 ao fim da temporada de 2022 [..] Amo esse esporte, mas, ao mesmo tempo em que há vida nas pistas, há vida fora delas. Ser piloto nunca foi minha única identidade. Quem sou eu? Sebastian, pai de três crianças e marido de uma mulher maravilhosa [...] O comprometimento com a minha paixão não tem mais espaço ao lado do meu desejo de ser um grande pai e marido mudou de ganhar corridas e brigar por títulos para ver meus filhos crescerem", declarou Vettel.

Com um comunicado emocionante, Vettel também falou sobre o futuro: "O tempo é um caminho de uma via só, e eu quero seguir com o tempo. Estou ansioso para correr por pistas desconhecidas e encontrar novos desafios. As marcas que deixei na pista vão permanecer até que o tempo as leve embora", disse o piloto.

O piloto é dono de 54 vitórias e 122 pódios ao longo de sua carreira, colecionando também, 4 títulos mundiais de Fórmula 1.

Veja o comunicado de Sebastian Vettel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sebastian Vettel (@sebastianvettel)

