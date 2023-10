Saiba qual foi o valor do prêmio de Rebeca Andrade ao ganhar medalhas em Mundial

Rebeca Andrade ganha cinco medalhas no Mundial da Antuérpia, e prêmio em dinheiro. Saiba o valor

A ginasta Rebeca Andrade brilhou no Mundial da Antuérpia, na Bélgica, nos últimos dias ao conquistar cinco medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e uma de bronze. Com essas premiações, ela se tornou a primeira brasileira a ter cinco pódios em uma mesma edição de mundial. Assim, como diz o regulamento, ela também recebeu uma quantia em dinheiro como prêmio.

De acordo com o jornal Estadão, Rebeca receberá 3.750 francos suíços - cerca de R$ 21 mil, sendo 1.500 francos suíços pela medalhas de prata no individual, 1 mil francos suíços pela medalha de ouro e 1.250 francos suíços pelas medalhas de bronze e de prata no solo. Além disso, ela também deve receber uma parcela da quantia de 5 mil francos suíços que a equipe brasileira ganhou pela medalha de prata na categoria de equipes, mas a regra da divisão entre as integrantes não foi revelada.

Os valores são apenas do que a ginasta receberá da Federação Internacional de Ginástica, sem levar em conta patrocínios.

Rebeca Andrade e seu namorado

Rebeca Andrade celebrou data especial em seu namoro com Luiz Cleiton. "1 ano juntos… 1 ano que eu escolhi dividir a minha vida com alguém que me fizesse transbordar coisas boas! Vejo o quanto essa relação me fez e me faz crescer, o quanto é bom ter alguém que não precisa perder pra valorizar (você fez e faz isso desde o começo), o quanto é gostoso dividir cada momento com você e ver que a minha felicidade te deixa feliz também! Neste primeiro ano de namoro quero reforçar todo amor que sinto por você, falar mais uma vez o quanto você me faz feliz e como desejo comemorar ao seu lado muitos e muitos outros aniversários."

"A cada dia que passa tenho mais certeza que você é o meu amor pra vida e Sinto uma gratidão enorme por Deus nos ter permitido viver este amor sincero e tranquilo. Obrigada por ser esse homem incrível e por me fazer sua mulher! Te amo infinito, vida", finalizou.

Após rumores de que teria ficado noiva, Rebeca Andrade disse que apenas ganhou um anel de compromisso do namorado, o fisiculturista Luiz Cleiton.

"A gente não está noivo! Foi um anel só de compromisso, ele fez de brincadeira. Mas daí todo mundo, todos os veículos de imprensa acharam que a gente estava noivo, mas ninguém veio perguntar diretamente para mim ou para ele se era de noivado. Aí todo mundo falou e eu falei: 'Bom, ninguém me perguntou nada, vai ficar assim'. Quando ele realmente me pedir em noivado, eu vou postar: 'Gente, fiquei noiva'. Até porque eu mesma não postei nada, e é claro que se tivesse um pedido de noivado eu ia postar alguma coisa, pelo amor de Deus!", disse ela.