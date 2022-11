Richarlison ganha mais de quatro milhões de seguidores após partida do Brasil

Jogador da seleção brasileira Richarlison fez gols da vitória do Brasil contra a Sérvia e está cada vez mais conhecido

O atacante Richarlison vem conquistando cada vez mais o apoio dos brasileiros. Após marcar dois gols contra a Sérvia, a popularidade dele cresceu e muito.

Antes do jogo da Copa do Mundo do Catar, o jogador do Tottenham, da Inglaterra, tinha aproximadamente 7 milhões de seguidores. Após os dois gols que deram a vitória ao time, ele já está com quase 11 milhões e meio até a publicação desta matéria. Isso sem contar que o jogo aconteceu há menos de 24 horas.

Nem mesmo a ex-namorada do atacante deixou de torcer por ele. A influenciadora Sandri Oliveira, do reality show 'Brincando com Fogo' deixou sua torcida gravada nas redes sociais.

Richarlison usa sua influência positivamente para diversas causas sociais, sendo que em diversos momentos defendeu a ciência e a vacinação, ajudou uma instituição contra o câncer com 10% de seu salário e doou cilindros de oxigênio durante a pandemia de covid-19.

Por que Richarlison foi apelidado de pombo?

O jogador é conhecido como 'pombo' desde que viralizou ao imitar o animal dançando a música "Dança do Pombo" do Mc Faísca e os Perseguidores em 2018. Desde que o vídeo fez sucesso, ele passou a comemorar os jogos com a imitação.