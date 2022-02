Rayssa Leal mostra encontro com Neymar Jr. em Paris: ''Que dia''

Após assistir o jogo do PSG, Rayssa Leal mostrou o encontro com Neymar e a camisa autografada que ganhou do craque

Rayssa Leal(14) dividiu um momento muito especial com seus seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 16.

A eterna fadinha do skate está em Paris, e após assistir à vitória do PSG contra o Real Madrid nesta última terça-feira, 15, ela se encontrou com Neymar Jr. (30).

Em seu perfil no Instagram, Rayssa postou uma foto ao lado do jogador e mostrou que ganhou uma camisa do PSG autografada. Ela também deu de presente um skate autografado para o craque. Além disso, eles jogaram vídeo game.

Na legenda da publicação, a atleta agradeceu o carinho de Neymar com sua família e contou que vai treinar mais para não perder no CS de novo. "Valeu pelo churras e pelo carinho comigo e com minha família @neymarjr. Que dia style. Prometo, treinar mais CS, para gente não perder de 16x01 nunca mais", brincou ela.

Neymar Jr. também compartilhou a foto do encontro com Rayssa e desejou sucesso para a menina. "Bom te conhecer pequena @rayssalealsk8. Muito sucesso pra ti", disse ele.

