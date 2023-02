Rayssa Leal é campeã mundial em de skate street depois em semana conturbada

Superando lesão, brasileira Rayssa Leal brilha na final do Mundial de Skate Street aos 15 anos de idade

Na manhã deste domingo, 5, a skatista Rayssa Leal (15) mostrou para todos porque seu apelido é Fadinha! Depois de uma semana preocupante, sendo que na quinta-feira, 2, ela acabou indo ao hospital para realizar exames em seu punho depois de uma queda em um treino, a jovem prodígio do skate street conquistou o título mundial em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Com a pontuação total somando 255.58, a pequena maranhense levou um dos maiores títulos da sua carreira, tão curta mas já tão excepcional, sendo que, apenas três meses atrás, ela conseguiu a medalha de ouro no Super Crown da Street League.

A competição deste domingo ainda contava com a presença de outras duas brasileiras, Pâmela Rosa, que acabou ficando na oitava e última colocação, com apenas 126.52 pontos, e Gabi Mazetto, que ficou em sexto lugar, com 221.45.

O pódio da competição mundial, que é importante para somar pontos para a classificação para as Olimpíadas de Paris 2024, ainda contou com a australiana Chloe Covell, que tem apenas 12 anos, na segunda colocação, enquanto a terceira posição foi da atual campeã olímpica Nishiya Momiji.

Dividida em duas partes, a final do Mundial começa com as voltas, onde Rayssa ficou em terceiro, com uma nota de 83.82. Ficou atrás apenas das outras duas skatistas que compuseram o pódio até o final ao lado da maranhense. Mas foi nas manobras solo que a Fadinha brilhou, com um flip board de back valendo 87.22, maior nota do dia da competição, escrevendo um capítulo importante na história do skate brasileiro.

É CAMPEÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ MUNDIAL!!! 🏆🇧🇷🛹



Rayssa Leal é campeã do Mundial de Skate Street, em Sharjah 🇦🇪



255.58 pontos para ela na decisão.



Nem a lesão no punho foi capaz de parar a nossa 🧚‍♀️ pic.twitter.com/20tLr7FRTX — Time Brasil (@timebrasil) February 5, 2023

Para as duas brasileiras que foram mais abaixo na competição, ainda terão mais chances de somar pontos para compor o elenco do skate street nas Olimpíadas, no Pro Tour de Roma, que acontece nos dias 18 a 26 de junho, em Roma, na Itália.