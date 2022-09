Rafa Kalimann esbanja alegria ao surgir com camiseta assinada por jogadores da seleção brasileira

A influenciadora Rafa Kalimann marcou presença no jogo da seleção brasileira em Paris e ainda teve sua camiseta assinada pelos jogadores

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 22h04

Nesta terça-feira, 27, Rafa Kalimann (29) marcou presença no jogo da seleção brasileira contra a Tunísia que ocorreu em Paris.

A influenciadora apareceu no estádio parisiense Parc des Princes com a camiseta verde amarela da seleção com seu sobrenome atrás e o número 9.

Após o jogo em que o Brasil levou a melhor com um placar de 5x1, a ex-BBB mostrou seu uniforme assinado pelos jogadores da seleção.

“Além do convite pra assistir o jogo do Brasil (que eu amo, vocês sabem) e que por sinal foi lindo e emocionante, ganhei esse presente aqui. A camiseta do Brasil, ela é nossa. Temos que usá-la com orgulho e liberdade com a única finalidade de torcer e vibrar pela nossa seleção que entra em campo para fazer grandes jogos”, escreveu em seus stories a participante do BBB 20 ao postar em seu Instagram uma selfie sorrindo com o uniforme assinado.

Rafa ainda compartilhou o momento emocionante em que entrou no estádio francês para acompanhar o jogo. “Experiência linda com Brasil ganhando”, escreveu na legenda do vídeo.

Reprodução: Instagram

Torcida em grande estilo!

Além de Rafa, as atrizes Juliana Paes e Sheron Menezzes também acompanharam o jogo da seleção e vibraram com os cinco gols.

A influenciadora Gkay também marcou presença na partida com um look preto estilo e poderoso que rendeu vários elogios nas redes sociais.