Quem era Diego Braga? Morte trágica de lutador de MMA gera comoção

Treinador e lutador de MMA foi encontrado morto aos 44 anos após tentar recuperar sua moto roubada; saiba mais sobre Diego Braga

Na última segunda-feira, 15, o mundo do esporte foi surpreendido com a trágica notícia da morte de Diego Braga. Aos 44 anos anos, o lutador e treinador profissional de MMA foi encontrado morto após visitar uma comunidade no Rio de Janeiro para tentar recuperar uma moto roubada, segundo informações divulgadas pelo G1.

Natural do Rio de Janeiro, Diego nasceu e cresceu na comunidade de Rio das Pedras, onde começou a treinar muay thai com grandes nomes do esporte. Mas foi só em 2009 que ele decidiu profissionalizar as lutas e se tornou competidor em grandes equipes de MMA. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou nomes como Charles do Bronx, Miltinho Vieira e Iliarde Santos.

Além disso, Diego teve a oportunidade de se preparar para as lutas com figuras renomadas do esporte como Anderson Silva, Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. O atleta chegou a acumular títulos em diferentes competições, como WFE 10: Platinum, PFB: Platinum Fight Brazil e FTF: Face to Face, com o histórico impressionante de aproximadamente 30 vitórias.



Após 10 anos de carreira, Diego decidiu se aposentar das lutas e passou a se dedicar integralmente a sua própria academia de artes marciais, a Tropa Thai, localizada na comunidade em que cresceu. Além de ajudar os jovens a se desenvolver profissionalmente no esporte, o lutador também participava de projetos sociais.

Em sua vida pessoal, Diego viveu um relacionamento com Ana Gabriela de Carvalho, com quem teve um filho, Gabriel Braga, que treinava com o pai e se tornou o grande destaque nas competições da equipe em sua academia. Inclusive, a última postagem de seu herdeiro no feed do Instagram é uma declaração de apoio do pai nos ringues:

“Queria deixar meus parabéns pra esse cara que é meu tudo, a cada dia que passa eu tenho mais orgulho e gratidão de ter um pai maravilhoso do meu lado, o senhor é minha inspiração para ser um bom homem na vida, te amo muito meu amor e nossa relação só irá se fortalecer mais e mais, juntos somos mais fortes”, disse Gabriel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Braga (@gabrielbragamma)

O jovem também chegou a compartilhou um vídeo de uma câmera de segurança para tentar localizar a moto do seu pai nos stories de seu perfil oficial do Instagram. A comunidade esportiva, como o surfista Pedro Scooby, chocada com a morte trágica do lutador, deixou mensagens de apoio e de luto para família do lutador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Braga (@diegobraga13)

Namorada de lutador de MMA encontrado morto desabafa:

Com a triste notícia sobre a morte Diego Braga, a namorada do lutador e treinador, Júlia Araújo, apareceu profundamente abalada. Ela fez um desabafo pesado nas redes sociais para comentar a partida trágica do namorado enquanto o caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro.