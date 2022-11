Quem é a modelo espanhola casada com Daniel Alves, jogador convocado para Copa do Mundo

Jogador Daniel Alves, de 39 anos é casado há cinco anos com modelo famosa nas redes sociais, que comemorou a convocação do marido

Nesta segunda-feira, 7, a Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Tite (61), fez o anúncio da lista de 26 jogadores de futebol convocados para representar o país na Copa do Mundo do Catar. A surpresa ficou por conta da presença de Daniel Alves (39), que atualmente está sem clube e sem jogar.

Daniel é casado com a modelo espanhola Joana Sanz (30). Juntos desde 2015, oficializaram a união em 2017, e adoram trocar declarações carinhosas um para o outro nas redes sociais.

A modelo é famosa no Instagram, acumulando mais de 730 mil seguidores na plataforma de fotos e vídeos. E nela, comemorou a convocação do marido para a Copa do Mundo: “Vai pra cima”, disse Joana, enquanto filmava Daniel.

Romântico, dois dias atrás, Daniel enviou flores para a amada, que se declarou para o jogador na legenda: “Mesmo quando as tempestades chegam, sabes sempre que vai passar e que o céu vai ficar azul novamente. Que sorte ter você na minha vida”, disse a modelo.

Joana participa de muitos ensaios de moda e publicidade, além de viajar bastante pelo mundo e mostrar em fotos no seu Instagram. Lugares como Egito, França, Itália e México são exemplos de destinos visitados pela modelo.

Ela também gosta de andar a cavalo, e deu uma dica para Daniel Alves do que dar de presente para ela. "Sorte a minha de ser instruída por uma campeã de saltos. Daniel Alves já sabes o que quero de aniversário", escreveu ela na legenda, durante uma visita pela Hípica Paulista.

Ligada à sua família, Joana é apegada a sua mãe e seus pets de estimação, cachorrinhos e gatinhos. Um deles, Coco, um buldogue francês, tem 11 anos e usa cadeira de rodas, devido à uma hérnia discal e melanoma múltiplo.

Mesmo com toda a empolgação de sua esposa, a convocação de Daniel Alves para representar a amarelinha na Copa do Mundo do Catar foi duramente criticada por diversos famosos e jornalistas. Bárbara Coelho, da Globo, chegou a dizer que nada vai lhe convencer de que ele deveria estar na lista.

Já o ex-jogador Craque Neto foi mais além, detonando a escolha de Tite. "Uma vergonha a convocação do Tite. A CBF é essa palhaçada aí. O Daniel Alves estar na Copa do Mundo é um desrespeito com o futebol brasileiro", escreveu ele em seu perfil oficial no Twitter.