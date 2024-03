Quem é Leonardo Campana? Conheça jogador que ultrapassa fortuna de Messi

Bilionário, empresário, jogador de futebol e sobrinho de presidente; saiba tudo sobre Leonardo Campana, atleta que supera riqueza de Messi

Desde que se mudou para os Estados Unidos e passou a integrar o Inter de Miami, Lionel Messi tem feito amizades em seu clube. Entre os novos colegas de campo do craque está Leonardo Campana. No entanto, o jovem é muito mais do que um jogador de futebol e se destaca não apenas no campo esportivo, mas também no ramo empresarial e familiar.

Isso porque o atacante, que é natural do Equador, é herdeiro de uma família altamente influente nos setores agropecuário, imobiliário, turístico e político em seu país e ao redor do mundo. Inclusive, ele é filho de uma das maiores empresárias e sobrinho de uma das pessoas mais influentes de sua terra natal, o atual presidente Daniel Noboa.

As conexões de Leonardo não param por aí! Ele também tem contatos importantes no esporte, já que é filho de Pablo Campana, que não apenas foi um ex-tenista profissional, mas também se destacou na política equatoriana, alcançando altos cargos no poder. Além disso, investiu em uma incorporadora, contribuindo para o impressionante patrimônio da família.

Com um networking de tirar o fôlego, o jogador equatoriano também é neto de um líder do futebol em seu país. Seu avô, Isidro Romero, foi presidente do Barcelona de Guayaquil, clube equatoriano que tem um estádio com seu nome e que ajudou a revelar o talento do neto nos campos para o mundo inteiro antes dele pisar nos Estados Unidos.

Agora, o trabalho de Leonardo no futebol também resultou em uma fortuna e agora ele ultrapassa o patrimônio de Lionel Messi, que está avaliado em 600 milhões de dólares. Combinando sua atuação nos campos com a herança da família, Leonardo ultrapassa a marca de 1 bilhão de euros, equivalente a quase R$6 bilhões, segundo o Corriere dello Sport.

Nas redes sociais, Leonardo mantém uma postura discreta e evita a ostentação típica dos craques. Ele compartilha principalmente fotos de partidas importantes, treinos e momentos ao lado de sua namorada, Ariana Altuve. Assim como ele, a jovem também prefere uma vida discreta e permanece longe dos holofotes; veja algumas das publicações:

Lionel Messi compra mansão na Flórida:

Lionel Messi finalmente achou uma casa para chamar de sua. Depois que assinou com o Inter Miami, nos Estados Unidos, o craque já tinha sido visto visitando uma mansão em Boca Raton, na Flórida, onde já é dono de dois outros imóveis. O argentino acabou optando por um outro bairro e é o mais novo dono de uma mansão em Fort Lauderdale, na Flórida.

Segundo as informações da Bloomberg, a mansão está avaliada no valor de 10,8 milhões de dólares - cerca de R$ 53,4 milhões na cotação atual. Em maio de 2022, a mesma mansão havia sido vendida pelo proprietário anterior por 9 milhões de dólares - R$44,5 milhões; saiba todos os detalhes sobre a nova mansão do jogador.