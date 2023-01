Presidente do UFC, Dana White, é flagrado trocando tapas com a esposa

Após repercussão, Dana White se justificou e pediu desculpas pelo ocorrido na noite de ano novo

O chefão do UFC, Dana White, foi flagrado dando tapas no rosto da esposa Anne White. Os dois trocaram agressões durante a comemoração de ano novo nos Estados Unidos.

Em um vídeo publicado com exclusividade pelo TMZ, o casal está discutindo quando Anne dá um tapa na cara do presidente, que revida com dois tapas no rosto da mulher e a empurra.

Casados há 26 anos, os dois estavam claramente embriagados, segundo testemunhas. O conflito teria durado poucos minutos. Os dois estavam no camarote de uma boate com amigos, o que deu mais visibilidade a cena.

O TMZ falou com Dana e ele afirmou que os dois estavam muito bêbados, mas que não justificava a agressão: "Você me ouviu dizer por anos: 'Nunca há uma desculpa para um cara colocar as mãos em uma mulher', e agora estou aqui no TMZ falando sobre isso."

Ele ainda afirmou estar envergonhado com o incidente "horrível" e que eles estão bem, mas a maior preocupação agora é com os três filhos, com quem já falaram sobre a briga.

"Dana e eu estamos casados ​​há quase 30 anos. Bebemos muito na véspera de Ano Novo e as coisas ficaram fora de controle, em ambos os lados. Conversamos sobre isso em família e pedimos desculpas um ao outro. Só espero que as pessoas respeitem nossa privacidade pelo bem de nossos filhos", disse Anne.

Confira o vídeo de Dana e Anne White: